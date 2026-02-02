寵物友善酒店2026|香港Pet-Friendly婚禮場地推薦:給毛孩獨家寵愛

【寵物婚禮/Pet-Friendly婚禮場地2026】婚禮作為人生大日子，除了要邀請一眾親朋好友見證，當然不少得家中寶貝毛小孩的份兒！想要讓毛小孩成為婚禮一分子的話，户外婚禮絕對是你們的首選，而寵物友善的婚禮亦有不少要訣，才能打造出人寵共樂的Paw-ty Time！（價格或因應時期、供應情况而變更，文章提及價格以截稿日為準，以下資料以官方網站為準。）



如何打造寵物友善婚禮場地？

籌備一個「Pet-Friendly」寵物友善婚禮，最重要的當然是挑選寵物友善的場地，以確保婚禮場地允許寵物進出，並有足夠空間予小毛孩休憩。其次，更要考慮寵物需求，由飲食、玩具、洗手間用品到空間，才能令小毛孩放鬆地過。最後，為了讓心愛寵物融入婚禮儀式當中，婚禮前的訓練以及預熱練習亦不可少，這樣才能讓你與毛孩都做好事前準備。

寵物友善婚禮場地推薦2026｜1.My Seasons四季薈 My Garden

相比外國，香港所擁有的寵物友善場地選擇不多，普遍寵物友善場地位置較為偏僻。渴求位置便利的新人要注意了！My Seasons四季薈旗下My Garden鄰近九龍塘地鐵站，不單擁有寬敞、舒適的戶外花園婚禮場地，這邊的Pet-Friendly不止指可以攜帶寵物出席婚禮，寵物更可以全程參與婚禮。花園旁邊相連著水晶獨立別墅，以及花藝裝飾的旋轉樓梯，可供毛孩自在散步及玩樂，仿如城市綠洲。立即了解更多

香港寵物友善婚禮場地｜My Seasons四季薈 My Garden

價錢：

30人證婚酒會 HK$33,800起

8 席中西式婚宴 HK$78,888起

地址：九龍塘根德道5號My Garden



寵物友善婚禮場地推薦2026｜2.WM Hotel

若然鍾情臨海婚禮，背山面海的WM酒店會是一個不錯選擇，稍要注意的是酒店只是狗隻友善場地。準新人可以透過「愛犬度假遊」預訂寵物房間，攜同愛犬一同入住天寓地下樓層「尊享房花園」或「開放式套房花園」。若想要在玻璃小禮堂證婚，同時與毛孩一同渡過大喜日子的準新人則要好好考慮，因為狗狗只能出席露天公眾空間與房間內，小狗未能全程參與婚禮，亦需要另外安排相應的照顧者。

香港寵物友善婚禮場地｜WM Hotel

地址：香港西貢惠民路28號

價錢：「愛犬度假遊」客房住宿計劃HK$3,508起



寵物友善婚禮場地推薦2026｜3.香港維港凱悅尚萃酒店

另一狗狗友善場地之選！位於北角，能夠觀望維港美景的香港維港凱悅尚萃酒店，寬敞、空間感大，而且酒店提供「毛孩放電假期住宿體驗」選擇，可與狗狗一同入住擁維港壯麗景致的標準大床或雙床客房一晚，房內設有狗狗歡迎禮包，並可於酒店的戶外草地或北角海濱寵物公園放電耍樂。婚宴亦可以選擇Upper Farm戶外草地進行，狗狗亦可以在戶外空間盡情放電！

香港寵物友善婚禮場地｜香港維港凱悅尚萃酒店

地址：香港北角邨里1號

價錢：毛孩放電假期住宿體驗HK$2,497起



寵物友善婚禮場地推薦2026｜4.香港逸東酒店

逸東酒店不單是個作為打卡玩味之選，更是寵物友善酒店，不論任何體型的貓貓或狗狗，想入住寵物專屬樓層套房，可以選擇「毛孩宿一宵」住宿優惠，當中包括一套寵物睡床、飲水碗、狗狗尿墊或貓砂、玩具、零食等，只需在入住前3個工作天前通知，入住時每隻寵物額外給予HK$283 即可，相當靈活彈性！如果準新人希望寵物能夠參與證婚或婚宴，亦可以向酒店詢問更多寵物婚禮的優惠。

香港寵物友善婚禮場地｜香港逸東酒店

地址：香港佐敦彌敦道380號

價錢：「毛孩宿一宵」體驗HK$1,098起 (房價需另加一服務費及3%酒店房租税)



寵物友善婚禮場地推薦2026｜5.數碼港艾美酒店

想與毛孩共渡重要日子，當然需要顧及毛孩的活動空間。空曠、自然環境更能令寵物享受放鬆，坐擁薄扶林山景及海景的數碼港艾美酒店就合適不過。酒店完成翻新工程，擁有多達17個活動室，更擁有餐廳寵物友善戶外平台，無論新人以及毛孩都可以在愜意的都市綠洲環境中盡情享受婚禮。酒店更推出寵愛毛孩住宿計劃，套裝除包括客房一晚，更有為毛孩而設的佈置、迎賓禮物及寵物菜單等。

香港寵物友善婚禮場地｜數碼港艾美酒店 (Le Méridien Hong Kong, Cyberport)

地址：香港香港島南區鋼綫灣數碼港數碼港道100號

價錢：「寵愛毛孩住宿」計劃HK$1,558起，每晚每隻寵愛收取約HK$650+13%費用



寵物友善婚禮場地推薦2026｜6.啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak, Hong Kong）

想要海景婚禮的話，不妨考慮新開幕不久的啟德帝盛酒店，酒店內裝潢華麗氣派，雙層7米高樓底的豪華宴會廳，更有佔地609平方米的露天平台PODIUM可作戶外證婚或活動。如想帶同毛孩參與戶外婚禮，只需額外支付每隻寵物港幣1,000元(另收加一)即可。另外，酒店亦提供「Fur-Ever Friends」住宿計劃，享有免費升級房型禮遇、房間佈置等，每隻寵物住宿附加費為250港元(+13%）。

香港寵物友善婚禮場地｜啟德帝盛酒店（Dorsett Kai Tak, Hong Kong）

地址：香港九龍啟德承啟道43 號

價錢：戶外證婚套餐$20,000起 (另收加一) ; 「Fur-Ever Friends」住宿計劃HK$1,293起



寵物友善婚禮場地推薦2026｜7.翠雅山房 Heritage Lodge

位於香港三級歷史建築饒宗頤文化館內的翠雅山房，設計揉合古韻與自然之美，四周綠樹成蔭，環境幽靜，宛如城市綠洲。翠雅山房可以用作證婚、婚宴和飲宴場地，同時亦是一間寵物友善酒店，每個房間可帶一隻寵物(貓或狗)入住，酒店更安排寵物早餐、寵物床、寵物飲食器具等，十分貼心。另外，酒店設有出門房連中式裝飾服務，面積大約為32平方米，有足夠空間進行敬茶儀式或拍攝。

香港寵物友善婚禮場地｜翠雅山房 Heritage Lodge

地址：香港九龍青山道800號

價錢：寵物友善客房HK$1,000起



寵物友善婚禮場地推薦2026｜8. The The FairyLand

近年大熱的婚禮場地之一，亦是主打完全寵物友善的戶外草地婚禮場地。The FairyLand擁有 4 萬呎綠色草坪，可容納超過 300 人，適合舉行戶外證婚、西式婚禮或派對等。場地亦設有星空帳篷搭配長桌、復古鞦韆拍照區，充滿歐陸田園風。新人更可為毛孩戴上花環，擔任最萌見證人。

香港寵物友善婚禮場地｜The The FairyLand

地址：沙頭角沙頭角道石涌凹段39號

價錢：平日租借場地(6小時起) HK$10,000起



寵物友善婚禮場地推薦2026｜9.香港海洋公園萬豪酒店 Ocean Park Marriott Hotel

提到動物友善，當然不少得香港海洋公園旗下的萬豪酒店！酒店坐落南港島，鄰近海洋公園站，交通相當便利。而且酒店內設計概念全以海洋為主題，更有多個特色場地：1,242平方米大型無柱式酒店宴會廳、全港最大的16米高水族館以及戶外園林婚宴花園。

新人可以按需要與喜好，舉行大中小型室內戶外婚禮婚宴，例如海豚見證的海洋婚禮、池畔婚禮派對或精緻園林戶外婚禮等。酒店更歡迎15公斤或以下的狗狗入住，擁有足夠的户外空間散步及玩樂；指定日子更可以利用「無限FUN入場證」，大日子過後可以與毛孩免費入園！

香港寵物友善婚禮場地｜香港海洋公園萬豪酒店（ Ocean Park Marriott Hotel）

地址：香港海洋公園萬豪酒店

價錢：需要直接向酒店了解



寵物友善婚禮場地推薦2026｜10.香港美利酒店 The Murray

時尚典雅的香港美利酒店 The Murray設有寵物友善空間，不過準新人稍要注意的是，酒店只容納中小型犬，而且狗狗活動空間主要為露天公眾位置，寵物可進入的範圍只有The Tai Pan、Garden Lounge 和 Murray Lane 之戶外座位，以及 The Tai Pan Terrace。

The Tai Pan Terrace (官網)

香港寵物友善婚禮場地｜香港美利酒店 The Murray

地址：中環紅棉路22號



寵物友善婚禮場地推薦2026｜11.雅格酒店(The Arca)

作為寵物友善度假勝地之一的雅格酒店(The Arca)，「寵物友好住宿體驗」從設施、菜單和服務都為寵物而設，讓毛孩出行、寄養體驗變得有趣而難忘。除了毛孩需求，雅格酒店地理位置亦相當方便，步行至黃竹坑港鐵站僅需 7 分鐘。酒店內亦設有三個特色婚禮場地：Arca Sky、Arca Assembly 及 Arca Society，無論是豪華盛大的西式婚宴，溫馨浪漫的輕婚禮或獨特難忘的宣誓證婚儀式都能滿足到。

香港寵物友善婚禮場地｜雅格酒店(The Arca)

地址：黃竹坑香葉道 43 號

價錢：「寵物友好住宿體驗」HK$1,510起，每隻寵物每晚收費 HK$400起 ; 婚禮場地價錢需要直接向酒店了解



寵物友善婚禮場地推薦2026｜12.香港W酒店

想要型格、時尚的婚禮？坐擁西九龍景觀，更由日本Glamorous的Yasumichi Morita及澳洲g+a的Nic Graham國際級室內設計師打造的香港W酒店，霓虹燈加上海景圍繞，無柱式宴會廳，讓大家與毛孩都別樹一格地渡過當日！

寵物友善婚禮場地：香港W酒店（品牌官網）

香港寵物友善婚禮場地｜香港W酒店

地址：西九龍柯士甸道西1號天璽

價錢：價錢需要直接向酒店了解



寵物友善婚禮場地推薦2026｜13.帝逸酒店 Alva Hotel

帝逸酒店是少有貓狗友善的場地選擇，位於環抱翠綠、清幽的沙田，酒店提供「親親毛孩住宿優惠」，每房最多供兩隻完全接種疫苗、少於30公斤的寵物犬或貓入住。

如果你同時擁有兩隻可愛小毛孩，又或是想貓狗同樂，不妨選擇這裡！準新人更可以加訂

寵物友善婚禮套餐，讓毛孩由頭到尾參與重要日子，毛孩更可以與好友於露天空間盡情用膳玩樂！

香港寵物友善婚禮場地｜帝逸酒店 Alva Hotel

地址：香港沙田源康街1號

價錢：價錢需要直接向酒店了解



寵物友善婚禮場地推薦2026｜14.TOWNPLACE本舍

TOWNPLACE本舍是西九落成的酒店，擁有開放式海景、緊靠南昌站，更是新的寵物熱點！酒店平日提供3種不同寵物房型選擇：1房、2房或3房，另外亦有寵物兼容的婚嫁出⾨住宿優惠，套餐包括 1隻20kg內的寵物貓狗、安排專屬樓層的23/F 出門套房，中式嫁囍以及敬茶套裝，亦有提供相應的貓狗用品。

香港寵物友善婚禮場地｜ TOWNPLACE本舍

地址：深水埗荔盈街10號

價錢：需要直接向酒店了解



寵物友善婚禮場地推薦2026｜15.翡格酒店(The Figo )

如果偏好小型婚禮的話，親民價錢的精品酒店相信亦是一個選擇。於2020年開幕，與雅格酒店(The Arca)同集團的翡格酒店(The Figo )，酒店主力舒適感，帶有異國風情裝潢。另外，酒店備有四種客房，加上可以容納16位的活動空間，輕鬆打造溫馨與時尚兼備的小型婚禮。

香港寵物友善婚禮場地：翡格酒店(The Figo)

地址：香港皇后大道西77-91號荷李活中心4樓

