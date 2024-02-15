郭子豪、鄧卓殷拍拖4年宣布訂婚！女方曾被惡評、男友挺身護對方

【郭子豪｜鄧卓殷】郭子豪（Arnold）和女友鄧卓殷（Amber）宣布訂婚！兩人於情人節（14日）分享去年的求婚片段，可見鄧卓殷在郵輪上手捧花束和戴頭紗，與郭子豪深情接吻，看來非常甜蜜。兩人相識於電視台，有傳在2019年互生情愫，直至2020年7月才公開戀情，拍拖至今終邁向新階段，並得到不少好友和粉絲送上祝福。



兩人於個人和共同的社交媒體分享喜訊，郭子豪表示慶幸遇上對方，得悉她未曾乘郵輪，於是決定來個浪漫的求婚計劃，並於抵達日本橫濱港口時，在親友和其他乘客的見證下遞出戒指。鄧卓殷亦憶述指：「2023年初夏，沒想到這一趟旅程將會改變我一生。」她表示事前毫不知情，後來才發現對方早在半年前預告了這約定，「一直以為我們的度婚會兩個人靜靜地過，沒想到會是這麼大場面。直到現在也覺得像是一場夢。」

郭子豪（Arnold）和女友鄧卓殷（Amber）宣布訂婚。(IG@amber.tcy)

鄧卓殷表示求婚毫不知情，後來才發現對方早在半年前預告了這約定。(IG@amber.tcy)

郭子豪鄧卓殷｜最萌身高差

郭子豪和鄧卓殷公開拍拖逾4年，在鏡頭面前一直非常合襯，有著可愛的反差，不僅身高相距23厘米，體重也差80斤。兩人的學歷亦相當高，鄧卓殷在參選香港小姐時，便因修讀香港大學建築學系，而獲得關注，於疫情期間更進修不同領域，現已轉職普拉提導師。

郭子豪和鄧卓殷公開拍拖逾4年，在鏡頭面前一直非常合襯。(IG@arnoldkwokk)

郭子豪、鄧卓殷都是高材生

郭子豪則生於富裕家庭，先後於喇沙書院及英國倫敦帝國學院機械工程系畢業，曾於美國服飾品牌「Abercrombie & Fitch（A&F）」的香港旗艦店及全球店鋪開幕禮中，擔任首位兼唯一的華人模特兒，亦曾在健美比賽中獲得冠軍。

郭子豪鄧卓殷｜傳因節目撻著

將兩位的紅線牽在一起的，據2019年的報導指，是在拍攝由汪明荃主持的綜藝節目《娛樂大家》時，有傳兩人常於健身會約會。兩人隔逾一年後公開戀情，不時於社交媒體分享情侶挑戰的影片，去年更開設情侶頻道「豆子情侶」，從中亦看出兩人的默契和合拍度，非常溫馨愉快，並吸引不少觀眾收看。

郭子豪和鄧卓殷去年開設情侶頻道「豆子情侶」，於屏幕上大肆放閃。(IG@amber.tcy)

鄧卓殷曾被指第三者、郭子豪挺身護女友

在拍拖期間，兩人亦收到不少批評，引起不少爭議。由於當年郭子豪與圈外女友Karen交往，其後有報道稱他與鄧卓殷密會，以致女方被推測為第三者。當時他頓澄清已跟Karen分開一段時間，不涉及第三者，並表示鄧卓殷為教會朋友，感謝對方一直在旁扶持。

直至早前有報道重提事件，並暗指「小三變正印」，引起網民注意。這亦得到一位名為「郭子豪」的社交帳戶留言，表示自己是小編，「請你查清楚，這樣寫會誤導人，請你不要為了流量，而誹謗他人。」他亦同時警告更改照片，否則或有進一步行動。不少網民猜測是郭子豪透過助手表達不滿，以行動保護女友。傳媒亦向他提問，他只回覆「要先了解情況」。

郭子豪和鄧卓殷不時都將歡樂的情侶日常片放於網上。(IG@arnoldkwokk)

郭子豪鄧卓殷｜相愛逾4年長期放閃

兩人閒時亦會行山增添情趣，汪明荃便曾分享與羅家英及兩人的行山照，而兩人都會相約行山兼撿郊野垃圾，相當有公德心。去年郭子豪與鄧卓殷更以情侶身分，參與內地綜藝節目《炙愛之戰》，節目中郭子豪亦盡顯紳士風度，幫助女友解難，予人合襯和登對的感覺。