陝西前省委書記趙正永「落馬」　傳因千億礦權案牽涉「女港商」　

陝西前省委書記趙正永涉嫌嚴重違紀違法，日前受查，有指他與「秦嶺違建別墅案」及「陝西千億礦權案」有關。 而趙正永「落馬」後，亦讓外界開始關注其任內數宗具爭議、涉及礦權的事件，當中有不少更涉及一位名為劉娟的「女港商」，更有消息指劉娟是「陝西千億礦權案」的關鍵人物。

陜西前省委書記趙正永。（資料圖片）

「女港商」從陝西政府打字員發跡

據內媒《財經》雜誌報道，趙正永過去曾長期負責陜北能源化工基地建設方面工作，其間恰逢中國煤炭市場迎來「黃金十年」。同時，因能源領域醜聞不斷，讓趙正永幾度陷入輿論漩渦，後使用強壓手段，才將事態逐漸平息。

而「陝西千億礦權案」的導火線是陜西省西安地質礦產勘查開發院（下稱西勘院）將波羅井田礦區「一女二嫁」，在2003年與凱奇萊公司簽署合同後，另一面又與香港益業簽訂合作勘查合同。凱奇萊公司負責人趙發琦因而對西勘院興起訴訟，雙方糾紛長達12年，至於香港益業的老闆則為該名「女港商」劉娟。

於1960年出生的劉娟自17歲中學畢業後即進入安康文工團工作，其父親劉鵬是原安康地區平利縣縣委書記，擔任陜西省科協秘書長。兩年後劉娟調入陜西省農業機械化領導小組辦公室。22歲時，劉娟辭掉工作進入陜西電視大學中文系學習3年，後又往深圳經貿大學涉外經濟法律系學習，拿到本科文憑。

劉娟其後於1990年畢業進入陜西省政府任打字員，其間她結識了趙大新並結婚。趙大生過去曾任陜西省直機關團委書記，後任西安市雁塔區副區長。2000年趙大新出任西安高新區雁塔科技產業園下屬的西安新科集團總經理，此後調往北京任中國唱片總公司總經理，不久後與劉娟離婚。

有指劉娟是「陝西千億礦權案」的關鍵人物。（網上圖片）

「第一桶金」來源不明

劉娟當年從事了兩年打字員的工作後再度辭職，並於1993年遠赴香港成立香港益業有限公司。不過她在赴港次年後，即以「港商」身份回到西安，並開始大手筆的投資，其短短一年即擁如此龐大資金的原因目前尚未得知，但她返回西安後就積極發展當地的旅遊地產，開發建設了西安新時代廣場、西安益業國際廣場、太興生態農莊等項目。 1996年劉娟成立益業投資有限公司，作為連接海外資本市場與中國內地產業的投資機構，她從香港回來不過兩年時間，手中便積累了驚人的財富。

劉娟其後開始發展陜西的煤炭產業鏈，並牽涉入「陝西千億礦權案」。案件中的波羅井田產權糾紛，所涉及的香港益業、中化益業和陜西益業3家益業公司，背後的老闆其實都是劉娟。這3家註冊資金少則千萬元（人民幣．下同）、多則兩億元的企業，但其2007、2008、2009三年的納稅額總計不到16萬元。

據《財經》報道指，劉娟當時在趙正永等人支持下，最終不僅完成了對波羅井田千億爭議礦權的審批，並將股權轉給當地國企後套現脫身。而隨着趙正永這次「落馬」，外界亦關注劉娟今後將何去何從。