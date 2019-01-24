【王岐山演說】全球化與第四次工業革命　中國重申做好自己的事情

中國國家副主席王岐山周三（23日）在2019年達沃斯世界經濟論壇發表演說，他強調雖然遭遇單邊主義和民粹挑戰，但中國會堅定不移地把自己的事情做好，即是堅持開放措施，透過「一帶一路」等計劃參與及領導經濟全球化，以及投身第四次工業革命。 至於眾所矚目的中美貿易戰，王岐山的講話亦貫徹中方一向立場，表明合作共贏的多邊主義才是解決之道。更為要者，不管美國走向如何，中國都會逐步突破當前困難和挑戰，朝著更加自主和全球化的方向邁進。

國家副主席王岐山在瑞士達沃斯世界經濟論壇發表主題演講。（路透社）

王岐山在講話中強調中國堅持對外開放的戰略，但也指出不搞技術霸權、不干涉他國內政，應在「做大蛋糕」的過程中尋求更好的「切蛋糕」方法。這樣的說法主旨在於與單邊主義劃清界線，中國願意在發展壯大後持續與各國共享利益，這是向全球釋出善意。

另一方面，這說法重申中國促進「一帶一路」國際合作，構建更高層次的開放型世界經濟，呼籲新興市場國家團結起來，共同維護全球發展秩序，不點名反駁美方的單邊主義政策。

值得注意的是，王岐山是次講話聚焦在第四次工業革命。事實上，習近平在本月的研討班談話中已點名了中國一系列重點科技領域，包括人工智能、基因編輯、醫療診斷、自動駕駛、無人機、服務機器人等。

中國製造2025是中美矛盾中的一大關鍵議題。（視覺中國）

反襯出故步自封的單邊主義

早前美國明言要打擊「中國製造2025」計劃，其後中方亦鮮有再提及此計劃。不過實情是儘管華府劍拔弩張，北京亦坦言科技發展實屬國家主權，即使不提「中國製造2025」，官方文件仍顯示相關工作亦逐步推進，例如相較於「中國製造2025」所提及訊息技術產業、生物化學醫藥及高性能醫療器械等產業，習近平提到的重點科技領域，可說是更加深入和細化。

與此同時，王岐山指出要以全人類命運與共的視野，秉持和平合作的貿易軌道，共同構建第四次工業革命時代的全球架構。相較之下，美國只記得自身借助第二次工業革命，超越英國成為全球產業霸主，將「被趕超」的恐懼投射於中國身上，忘記在現今全球化世界，產業革命不是一國一地之事，而是各方共同事業，王岐山演講正好反襯出華府故步自封的單邊主義。