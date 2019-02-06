世界自由度調查報告：民主倒退成世界趨勢　中國再被列「不自由」

美國非政府組織「自由之家」近日公布最新一份《世界自由度調查報告》，認為民主倒退已是遍及全世界的普遍趨勢，過去一年來，包括中美在內的68個國家和地區政治權利和公民自由度淨下降，僅有50個國家和地區的自由度有所提高。
報告將各國分為「自由」、「部分自由」和「不自由」三大類，中國再度被列為「不自由」，理由包括在新疆設立「再教育營」關押逾百萬名穆斯林，又利用各種手段針對海外異見人士，以及向外國輸出審查和監控模式等。
報告亦有提及中國透過修憲，取消國家主席任期不得超過兩屆的限制，認為這類做法「偏離過往規範，可能影響政治穩定」。
中國1月初曾對外媒展示新疆「再教育營」（中方稱為「職業技能教育培訓中心」）內部情況。（Reuters）
這份報告指出，2018年全球自由度連續第13年下降，在報告評估的195個國家和地區中，86個被評為「自由」，59個為「部分自由」，還有50個則為「不自由」。
報告將中國列為「不自由」國家名單，以總分11分位列全球第154名。報告指中國不僅加強國內的互聯網審查和監控，利用人工智能和人臉識別等技術收集公眾資訊，更將這一模式向海外輸出。報告認為，隨着互聯網成為虛擬的公共領域，複雜監控的成本顯著下降，中國推廣加強社會控制的極權主義模式，這一願望和野心對全球民主構成重大風險。
報告亦批評中國政府設立「再教育營」關押逾百萬名穆斯林，以及持續鎮壓獨立公民社會，對網誌作者、社會運動者和人權律師進行逮捕和刑事起訴，並透過法律來限制國內外非政府組織（NGO）的影響力。
2019年「自由之家」世界自由度報告地圖。（「自由之家」官網）
報告：中國的國家監委「模糊黨國界限」
報告還提及，中國政府加強了對權利的控制。2018年3月設立新的國家監察委員會，用來領導反腐敗工作，其結構和功能都「進一步模糊了黨和國家機制之間的界限」。
此外，全國人民代表大會透過修憲，將「習近平思想」納入憲法，還取消了國家主席任期不得超過兩屆的限制，報告認為這些做法體現領導者的權力個性化以及偏離過往規範，包括未指定潛在繼任者，有可能影響中國未來的政治穩定。
值得留意是，該報告自由度排行榜前10名除了獲得滿分100分的芬蘭、挪威和瑞典，接下來依序為荷蘭、加拿大、新西蘭、烏拉圭、澳洲、盧森堡和並列第10位的愛爾蘭與丹麥。在亞洲部分，日本以96分位居第一，其次是台灣、蒙古和韓國。
從後往前看，敘利亞以0分排名168，是最後一名，但較去年（-1分）提升，西藏亦被列入，以1分位居倒數第二，同為2分的則有土庫曼、厄利垂亞和南蘇丹，朝鮮以3分排名倒數第6。
此外，報告特別指出美國的民主程度持續倒退，今年得分只有86分，低於法國、德國、英國等西方國家。「自由之家」主席阿布拉莫維茨（Michael Abramowitx）認為，美國總統特朗普令美國的自由支柱權力分立、新聞自由、司法獨立及選舉的合法性受到衝擊，進一步蠶食美國的民主。縱使美國的自由度在上屆政府已受侵蝕，但特朗普卻使美國的核心價值觀變得更加緊張，考驗美國憲法體系的穩定。