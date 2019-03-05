【2019兩會】疾控中心主任：中國疫苗研發居全球前列　不應失信心

2018年中旬，吉林長春長生生物科技有限公司疫苗造假一事引起廣泛關注，加上之後再有多宗疫苗事故發生，中國疫苗安全受到質疑。 在昨天（4日）上午召開的全國政協會議小組會議上，全國政協委員、中國疾病預防控制中心主任高福力挺中國疫苗，稱中國生物製品、疫苗研發位居全球先進之列，不應對中國疫苗失去信心。

2018年中旬，吉林長春長生生物科技有限公司疫苗造假一事引起廣泛關注，加上之後再有多宗疫苗事故發生，中國疫苗安全受到質疑。（資料圖片）

高福表示，中國疫苗出現的問題，每一個都是具體問題，但一定要把「疫苗」和「疫苗問題」區分開，「我作為疾控中心主任，理直氣壯地告訴大家：『中國疫苗，很好！』」

高福強調，中國的生物製品、疫苗研發不比發達國家差，在全世界最佳之列。中國一些疫苗經過世衛組織認證，已經向世界推廣，比如中國乙型腦炎疫苗已經在一些國家使用。針對疫苗領域出現的問題，高福認為，最重要的是堅持問題導向，有什麼問題解決什麼問題，但是不要對中國的疫苗失去信心。

建議為狗注射疫苗 源頭遏制瘋狗症傳播

長生生物事件涉及到瘋狗症（狂犬病）疫苗。據知，患瘋狗症死亡人數一直排在中國法定傳染病死亡人數的前列。

對此，高福建議，要為狗打瘋狗症疫苗，從源頭上遏制傳播，「一定要注意，不是不給人打，現在在中國被狗咬了還是要打狂犬疫苗。未來，如果給狗普遍打疫苗了，就意味著狗身上沒有狂犬病毒了。如果全中國的狗沒有狂犬病了，被狗咬一下也就沒事了。世界上一些國家消滅狂犬病，靠的就是把狂犬疫苗打給狗。」