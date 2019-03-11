【2019兩會】科技部部長：統籌港澳科技力量建設大灣區

國家科技部部長王志剛11日（周一）在人大記者會上表示，國家的科技創新有「三步走」戰略，目標在2020年中國會進入創新型國家，科技貢獻率要達到6成，2035年左右進入創新型國家前列，到2050年要成為世界科技強國。不過記者會上未提及「中國製造2025」有關的問題。 王志剛又指，粵港澳大灣區建設是國家重大發展戰略，科技創新在大灣區的整個戰略規劃和建設佈局中具有非常重要的地位和作用。中央會把港澳的科技力量統籌起來，與內地科技力量一起建設好大灣區。

王志剛表示，中央會把港澳的科技力量統籌起來，與內地科技力量一起建設好大灣區。（新華社）

王志剛又承認中國還有不足，例如創新及科研生態還有不盡人意的地方，需要進一步完善，基礎研究的能力和產出是國家的一個「短板」。

據台媒中央社報道，這場記者會一共點到11家媒體，除了一人為《澳門日報》的記者，一人為新加坡《海峽時報》的記者外，其餘均為中國大陸的媒體記者，但他們均未提問與「中國製造2025」有關的問題。

「中國製造2025」未見於今年政府工作報告

「中國製造2025」是中國政府提出的產業戰略綱領，旨在提高業界的科技創新實力，讓中國在2025年從「製造大國」提升為「製造強國」，並於2035年超越德國、日本等國。2015年3月首見於國務院總理李克強的政府工作報告中，並於同年5月正式公布執行。

然而，2018年中美貿易戰爆發後，中國官方便下令所有媒體不得再提到「中國製造2025」的字眼。這個曾被官媒熱烈宣傳近3年的宏大目標，從此消失在公眾的視野至今。據悉，李克強在3月5日所作的政府工作報告中也沒有了「中國製造2025」的字樣，而只是在擘畫2019年工作重點的章節輕描淡寫地使用了「中國製造」一詞。

（綜合報道）