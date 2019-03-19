盧新寧任香港中聯辦副主任　曾主持撰寫《人民日報》重要政論

19日（周二），人力資源和社會保障部發布國務院任免國家工作人員消息，任命52歲的盧新寧為香港中聯辦副主任。 盧新寧曾擔任人民日報社副總編輯、人民網董事長。此外她還有一個重要的身分：《人民日報》「任仲平」這一集體筆名的重要主持撰寫者。「任仲平」是「人民日報重要評論」的諧音縮寫。人民日報社的重要評論，通常會署此名。 香港01翻查資料，此筆名發表的有關香港的政論並不多，其中一篇較為重要的是2017年6月發表的有關香港回歸20周年的文章。

盧新寧（左）調任為香港中聯辦副主任，她目前擔任人民日報社副總編輯、人民網董事長。（資料圖片/視覺中國）

人民網的官方簡歷顯示，盧新寧1991年從北京大學畢業之後，先後任人民日報社教科文部記者、教科文部文化組組長、環境組組長、評論部副主任、評論部主任，2014年3月任人民日報社編委委員兼評論部主任，同年12月任人民日報社副總編輯兼評論部主任。2018年9月，盧新寧接任人民網董事長一職。

作為評論部主任，盧新寧還有個重要身份，她是近幾年「任仲平」這一集體筆名的重要主持撰寫者。「任仲平」是《人民日報》重要評論的諧音縮寫，每逢重要事件、關鍵節點，總有署名「任仲平」的大型政論，出現在《人民日報》頭版。

筆名「任仲平」的代表作有《選擇，凝聚在信仰的旗幟下》、《寧要微詞，不要危機》、《悲痛中凝聚不屈的力量》、《在懷疑的時代依然需要信仰》等，還提出了「從政治宣傳到政治傳播轉型」等觀念。

「任仲平」是《人民日報》重要評論的筆名，相關評論文章曾結集成書。（網絡圖片）

讚揚一國兩制 指佔中得到依法處理

以「任仲平」筆名發表的有關香港的政論並不多。2017年6月28日，「任仲平」發表題為「同書寫不朽香江名句─寫在香港回歸20周年之際」的文章，文章讚揚香港回歸20年以來的成就，以及一國兩制、港人治港、高度自治的成功實踐。

文章又表示，「近年香港出現了非法『佔中』活動，發生了『旺角暴亂』事件，鬧過立法會宣誓風波。這些事件和問題最終都得到依法處理，恰恰說明『一國兩制』有著制度韌性，生命力強大，歷久而彌堅」。

（綜合報道）