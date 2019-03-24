【觀察】韓國瑜人氣發燒　 香港「韓粉」湊127萬支持高雄農產品

台灣高雄市長韓國瑜於3月22日帶領市府團隊、兩岸工作小組及農漁會代表前往香港、澳門、深圳、廈門四地展開為期七天的參訪。原本所搭乘的華航CI933航班表訂上午9點20分抵達香港，但韓國瑜直到上午10點10分左右才踏出貴賓通道，大批來自各地的「韓粉」為了見到本人一面，早已在現場守候多時，而其中幾個民間團體不僅讓人印象深刻，歡迎韓國瑜的方式及期待，也有著微妙的差異。

韓國瑜現身後，在場群眾蜂擁向前，令場面一度混亂。

《香港01》記者上午8時許到達香港機場時，發現有不少支持者及團體已在禮遇通道旁手執國旗、標語，等待韓國瑜到訪，其中又以「港澳台灣同鄉會」、「香港台灣婦女協會」兩團體掛在欄杆上的布條最為顯眼。

婦女協會會長陳念慈表示，這次的接機活動是由「「港澳台灣同鄉會」、「香港台灣婦女協會」以及「港澳台灣慈善基金會」等三個團體一齊籌備，雖然每有台灣的政治人物來台，他們大多也會前來迎接，但陳會長透露，比起其他政治人物，韓國瑜確實特別受到團體成員的愛戴，參與接機的熱度也不同於以往。

整個接機活動約有70人參加

為了迎接韓國瑜，三團體早已提前租下遊覽車，在尖沙咀集合後統一前往機場，整個接機活動約有70人參加，成員間都備有自製的看板及中華民國國旗，希望讓韓感受到在港台灣人的熱情。陳會長指出，團體成員們都是領有中華民國身分證的台灣人，而韓身上熱情、不做作的形象，讓他們感到印象深刻，對韓夫人獨特的氣質也相當推崇。

她惋惜表示，原本協會想在春節期帶隊前往高雄拜訪，但屆時韓市長剛上任過於繁忙，無法對接；在韓赴港的第一天也原定舉辦約200人左右的晚宴，正式迎接韓國瑜來訪，無奈韓行程過於緊湊，只得作罷。但三團體在得知韓將赴港簽農產訂單後，仍在一星期內湊齊500萬元新台幣（約合127.12萬港元）購買高雄農產品，並找通路商幫忙販售，以表達對韓的支持。

港澳台灣同鄉會、香港台灣婦女會、港澳台灣慈善基金會以及中國同盟會等團體都自備海報到現場，接受採訪時紛紛對韓國瑜的能力表達肯定，希望能給他加油打氣。

但對於是否希望韓國瑜更上一層競爭總統大位，陳會長則認為韓在哪個位子都能做好他的工作、對台灣做出貢獻，尊重韓的人生規劃，成員間雖然很支持他，但不會加諸多於的期望在他身上。

議論「韓國瑜已經被港府接走」

不過，在等待韓國瑜的過程中還出現一段插曲，有支持者忽然開始議論「韓國瑜已經被港府接走」，一群身著藍背心的成員一陣慌亂失措，還有人痛罵：「一定是因為我們帶著中華民國國旗，不想讓我們接機，還說什麼一國兩制，都騙人的！」。

《香港01》記者上前了解後得知，原來是「中國同盟紀念會」的成員有人跟隨韓國瑜搭乘同一班機赴港，在下機後通知其他人在普通出口A準備迎接，但韓雖已下機，卻是先經中聯辦、港府高層接機轉往機場貴賓室，而同盟會的人不知情，誤以為韓早已被接走，在釐清後也盡快趕到貴賓通道與其他支持者一同等候。

香港的中國同盟會和中山研究會成員早上8時30分就在機場等待韓國瑜到來。有中國同盟會成員受訪表示，希望韓國瑜參選2020年台灣總統。

韓粉：「他不官僚嘛」

「中國同盟紀念會」主席李崇威同樣對韓國瑜盛讚有加，他強調，同盟會平時不隨便支持別的政治人物，但韓是可能振興中華民國的重要腳色，同盟會的成員都對他抱有很高的期望，才有40多人特別前來迎接。

「他不官僚嘛，我從他開始選舉就觀察了很久，國民黨很久沒有這樣的政治人物，馬英九內任雖然跟中國大陸的關係不錯，但一樣被王金平這種小人牽制，韓國瑜就不會。」李主席認為，韓國瑜擁有不同於現在國民黨政治人物的特質，是個不可或缺的人才。

當問到他會不會希望韓國瑜競逐總統大位時，李主席笑說，小小的高雄市長太委屈韓國瑜了，他是要帶領中華民國走出新氣象的人，當然要往更大的格局發展。

在韓國瑜踏出貴賓通道時，有些人喊著「市長好」，有些人高喊「選總統」；有些手板上的標語是單純的「熱烈歡迎韓國瑜訪港」，有的則是寫滿對韓國瑜競選總統的期待，支持者們對韓國瑜的喜愛與推崇或許沒有區別，但基於什麼原因及期望，仍能從中看出端倪。