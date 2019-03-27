國務院西藏白皮書：西藏反動集團發動叛亂阻擋社會進步

國新辦27日發布了《偉大的跨越：西藏民主改革60年》白皮書。白皮書指，西藏上世紀五十年代仍存在封建農奴制度，是「文明的恥辱」，白皮書又稱，十四世達賴喇嘛和西藏上層反動集團極力維護這一制度；為了永遠保持政教合一的封建農奴制，一些人不惜以發動叛亂來阻擋社會進步。

1959年，達賴喇嘛出走印度。（資料圖片）

白皮書指，農奴制是封建社會最殘酷的奴役形式，時至20世紀50年代，封建農奴制度的存在完全背離人類歷史發展潮流。這樣一種制度是文明的恥辱，註定要被歷史拋棄。

白皮書稱，1951年5月23日，中央人民政府與西藏地方政府簽訂《關於和平解放西藏辦法的協議》（即《十七條協定》），正式宣告西藏和平解放，但此時的西藏依然延續著政教合一的封建農奴制。白皮書稱，十四世達賴喇嘛和西藏上層反動集團不僅不思改革，還極力維護這一制度，他們擔心改革不僅會使他們失去政教特權，還會失去巨大的經濟利益。

白皮書稱，西藏上層反動集團為了不失去既得利益，永遠保持政教合一的封建農奴制，一些人不惜以發動叛亂來阻擋社會進步，最終導致了西藏騷亂的爆發。

白皮書說，民主改革徹底廢除了政教合一的封建農奴制，使西藏社會制度發生了根本性變化，實現了歷史飛躍。通過改革，百萬農奴翻身解放，獲得了人身自由，成了新社會的主人。

此前，官媒《西藏日報》8日發表評論文章指出，達賴喇嘛作為舊西藏最大農奴主，達賴對西藏人民的悲慘命運負有不可推卸的責任，西藏和平解放後，他卻對人民的願望熟視無睹，於1959年公然發動全面武裝叛亂，企圖阻止民主改革，此後一直扮演着「分裂主義反動陣營總頭子」的角色。