國務院西藏白皮書：宗教人士培養規範　91位轉世活佛得到批准認定

國務院新聞辦27日發布的西藏民主改革白皮書稱，經過民主改革，西藏廢除了政教合一制度，實行政教分離，恢復宗教的本來面目，各種宗教、各個教派都平等地得到尊重和保護，實現了真正的宗教和睦。 白皮書說，截至2018年，已有91位新轉世活佛按宗教儀軌和歷史定制得到批准認定。

日喀則紮什倫布寺的喇嘛在辯經。（視覺中國）

白皮書說，目前，西藏有宗教活動場所1787處，住寺僧尼4.6萬余人，活佛358名；清真寺4座，世居穆斯林群眾12000余人；天主教堂1座，信徒700余人。藏族和其他少數民族都按照自己的宗教傳統進行宗教活動。

白皮書指，活佛轉世制度作為藏傳佛教特有的信仰和傳承方式，得到國家和西藏自治區各級政府的尊重。2007年，國家頒佈了《藏傳佛教活佛轉世管理辦法》，進一步規範了活佛轉世。截至2018年，已有91位新轉世活佛按宗教儀軌和歷史定制得到批准認定。

西藏亦有部分穆斯林居民，圖為拉薩清真大寺。（資料圖片）

白皮書又說，西藏不斷完善藏傳佛教僧人學經制度。西藏自治區制定出台《辦好西藏佛學院分院的意見》《西藏佛學院學銜授予辦法（試行）》，在北京和拉薩分別建有中國藏語系高級佛學院和西藏佛學院，作為藏傳佛教高級宗教人才培養基地，系統招收培養藏傳佛教教職人員。

白皮書還強調，國家和西藏自治區依照法律法規對宗教事務進行管理，西藏自治區先後制定《西藏自治區佛教寺廟民主管理章程（試行）》、《西藏自治區實施〈宗教事務條例〉辦法（試行）》、《西藏自治區大型宗教活動管理辦法》、《西藏自治區藏傳佛教活佛轉世管理辦法實施細則》等一系列政策措施和規範性文件。

近年來，由於十四世達賴喇嘛年事已高，其本人和流亡藏人團體擔憂他去世後，中國政府會自行挑選下一任達賴喇嘛，此前達賴喇嘛曾表示，中國挑選的下一任達賴喇嘛不會被接受，而他的轉世靈童可能在印度。不過，中國政府就一直強調，達賴喇嘛轉世應當遵循宗教儀軌、歷史定制和中國法律法規，不是由達賴喇嘛自己說了算。