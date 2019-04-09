畀like都唔得？浙江律師「按讚」Twitter「有害訊息」被點名通報

浙江海寧市日前有兩名律師涉及「政治案件」被市司法局通報，包括有在Twitter上「like」了多條「侮辱黨和國家領導人有害訊息」，以及註冊流亡美國的中國富豪郭文貴的「郭媒體」。

據中國異見人士李蔚在Twitter公開海寧司法局發給轄下各間律師事務所的通報文件顯示，涉事兩名律師分別是浙江康恆律師事務所的竺修遠律師及浙江海翔律師事務所的平易律師。

文件指，海寧警方在2月底報送竺修遠及平易的涉及「政治事件」，「具體為竺修遠律師利用『推特』（Twitter）發布侮辱黨和國家領導人有害訊息，平易律師註冊國外反華『郭媒體』軟件」。

經調查人員海寧公安局國保大隊了解具體情況，並向竺修遠及平易問詢調查後，確認前者雖沒有在Twitter上發布，但有「Like」了多條相關貼文；後者則未有使用上述「反華軟件」，但確有註冊帳號。

「郭媒體」是郭文貴建置的網站，聲稱已有750萬人關注。（資料圖片）

文件表示，雖然竺修遠及平易均沒有發表不當言論，但相關行為已違反「律師應當把擁護中國共產黨領導、擁護社會主義法治行為從業的基本要求」。

文件在最後要求各律師事務所要舉一反三，切實加強旗下律師的政治學習，確保嚴格守牢紀律紅線與政治底線，確保「純潔可靠」。

（Twitter）