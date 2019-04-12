【專訪】韓國瑜訪美名校發表演講　李曉兵：學術牌背後的政治操弄

台灣高雄市長韓國瑜於當地時間4月10日抵達美國，他此行將訪問波士頓、洛杉磯、三藩市等城市，並在哈佛大學、斯坦福大學等知名院校發表演講，同時也將舉辦招商座談會並和當地的僑社進行餐會。 天津南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵，於日前接受多維記者採訪時表示，美國社會實際上是一個軍公教聯合體，學術的背後實際上是一種政治的操作，美國希望透過韓國瑜的這次訪問，達到其多個政治目的。「韓國瑜此行雖然主打學術牌，但事實上背後有著非常深厚的政治色彩。」

南開大學台港澳法研究中心執行主任李曉兵。

多維：現在人氣高漲的高雄市長韓國瑜在當地時間4月10日抵達美國，展開為期九天的訪問。你是如何看待這次訪問的？美國是不是也在努力爭取韓國瑜這樣一個政治新星？或者說，美國是否正在考慮在台灣國民黨、民進黨兩大陣營中要做一個取捨？

當地時間4月11日，韓國瑜在美國哈佛大學演說「接地氣的力量」。（高雄市政府）

李曉兵：美國在政治上，有自己相當成熟的操作手法，從來就是有一套兩面派的做法，這是有歷史傳統的。中國抗戰時期，一方面美國會和國民政府接觸，另一方面，也會和延安接觸，這是美國的一種政治手法。而對於島內的藍綠兩大陣營，當然也是做了兩種準備的。

在台灣早期的兩蔣（蔣中正、蔣經國）時代，美國會培養一些民主力量，而民進黨獲得政權後，也會對國民黨的力量保持接觸、進行扶植。所以這些力量都在美國的掌控之中，玩弄於股掌之間。在美國眼中，台灣不過是一個棋子。台灣島內的政治人物，也是非常容易抱大腿。不管美國總體上支持哪一方，但它都不會放棄對另外一方人的關注、培育，以及暗中的支持。

美國對選舉政治的輪流坐莊、政黨更替，也是非常清楚。這種政黨更替的可能性非常大，台灣這樣一個任何風吹草動都會引起軒然大波的社會環境，也便於美國人對島內政治人物進行把控，對於島內的政治形勢進行塑造，對島內政治發展方向進行引導。

哈佛費正清研究中心主任宋怡明與韓國瑜合影。（高雄市政府）

多維：不過這次韓國瑜表示，訪問定位是很明確的，主要是跟學術界聯絡，沒有打算與美國官員會面。

李曉兵：韓國瑜訪美會在哈佛大學以及 斯坦福 大學進行演講，這看上去確實是一個以學術為主軸的訪問。但美國這個社會的本質，是一個軍公教聯合體，這三個方面是有戰略配合、相互呼應的，在哪個階段由誰搭台由誰唱戲，這是美國非常擅長做的，是美國全球治理的一個手法。

韓國瑜在座談會上大談美中台關係，直批蔡政府兩岸政策太空洞。（高雄市政府）

多維：所以在訪問名校的背後，還是有非常深的美國官方影子的。

李曉兵：沒錯，針對韓國瑜的訪問，美國首先目的是進行接觸，然後試圖進行影響，會向他劃定一些框框，以及底線。對於他未來，可能登臨大位，進行一個全方面的「審查」。如果這個「審查」通過，美國要判斷，韓國瑜識不識時務，會不會與美國展開戰略合作。

美國也是要向大陸展示，台灣島內的政治發展的方向、過程，實際上也是在美國人的掌控中的，美國希望達到這種效果，也借此加強美國在台灣政治舞臺背後的存在感。

這就展示了美國人非常靈活、講究實用的一面，會通過各種方式，根據實際的情況，選擇一種比較有效的形式，展開政治上的接觸。

韓國瑜在座談會上，被問及兩岸關係，鄭重表態「堅持九二共識、一中各表」。（截取網絡）

多維：所以這次訪問的背後是有著非常強烈的政治因素的。從時間上來看，這次韓國瑜訪美距離此前他結束大陸訪問，中間只間隔了很短的時間。要如何看這種安排的？

李曉兵：台灣在與大陸和美國的交往過程中，實際上形成了一種大三角關係，這個三角的邊都是虛線的。美國沒有辦法直接干預台灣，而大陸也沒有辦法直接治理台灣。這實際上展示了，背後美國與大陸的博弈，美國試圖展開全球治理在台灣的實現，而大陸要實現國家的治理、區域的治理，治理與國家目標的結合。

韓國瑜在大陸訪問之後，又去美國，背後就是這兩個巨大的政治力量，對台灣的影響，以及各自政治目標的對沖。

韓國瑜訪美之旅，順勢參加在波士頓舉行的紐英僑界餐會，其所到之處皆可見韓粉高喊「選總統」。（聯合報）

多維：剛才說到這種三角關係，以及背後的中美博弈。那麼大陸在這其中，需要如何進行應對？

李曉兵：韓國瑜訪美，一方面，美國試圖對台灣進行控制，而大陸也可以透過韓國瑜訪美以及其他台灣政治人物的訪美，進行一個政治測試。對於美國的戰略安排、戰略決心，以及政治投機的方面，進行一個全方面的評估。

美國對台灣政治人物登台之前的預考、面試、接觸、考察，形成了一種政治慣例。大陸也要通過這個過程，看透美國在這些事務上真正的意志、決心和實力。

對美國而言，一方面它看似得到了好處，另一方面也存在風險。對韓國瑜來說，作為一個政治人物，他對於台灣一定有他的抱負與想法。在這樣的國際性的舞台上，他展示自己的形象、能力、抱負，對他來說也是一種考驗，一個成熟的政治人物必須要過這一關，包括內部的治理，以及國際上的應對。美國在對他進行考察，大陸也需要進行觀察與評估，這都是大陸為了實現國家統一要做的準備。