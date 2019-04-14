平治新車未揸就漏油　人民日報批企業傲慢：用戶只能靠失態式維權

近日陝西西安一名女車主不滿新買價值66萬元（人民幣．下同）的平治豪車，還未駛離門市竟發現有引擎漏油問題，且無法退款或換車。女車主為維權，將車輛停在門市，同時坐在引擎蓋上大聲哭訴。影片在內地引起熱議。 官媒《人民日報》的微博評論事件，指這又是一宗涉嫌店大欺客的案例，又指一次維權控訴之所以引發全國聲援，還是因為大企業傲慢比比皆是，用戶只能靠「失態」式維權。

涉事女車主早前坐在引擎蓋上大聲哭訴的影片在內地引起熱議。（影片截圖）

根據據西安官方14日（周日）最新消息，市場監管部門13日（上周六）再次責成涉事門市儘快落實退車退款事宜。涉事門市表態願立即退款，市場監管部門稱會切實保護消費者的合法權益。

《人民日報》的微博多次評論事件，其中一帖帖文指這又是一宗涉嫌店大欺客的案例。涉事門店的傲慢與推諉，不僅砸企業招牌，也是砸城市品牌。再傾力提升城市形象，也經不起類似事件損耗。監管部門已介入，在還原真相的同時，更需秉公嚴處。

女車主坐在引擎蓋上大聲哭訴維權。（影片截圖）

《人民日報》微博的另外一則帖文則指，一次維權控訴之所以引發全國聲援，還是因為大企業傲慢比比皆是，用戶只能靠「失態」式維權，這是品牌管理最大的失敗。法律應更好為消費者撑腰鼓勁，讓店大欺客者付出代價，為消費者贏得應有尊嚴。

內媒：法律不能再讓消費者哭了

內媒《澎湃新聞》的一篇評論文章則指，如果只有採取極端方式才能維權，只能說明監管缺位，市場經濟法治建設還有短缺之處。這一次事件之所以引爆網絡，不僅在於女子的哭訴式維權，更在於事件的典型性、惡劣性。

評論文章續指，隨著內地汽車數量不斷增加，消費者遭遇產品質素問題等需要維權的情形必然會增多。要想避免維權中「會哭的孩子有奶吃」的尷尬一再上演，就必須要加強對汽車領域售後服務的監管，讓相關的法律法規更加健全，同時讓它們長出「能咬人的利齒」，不能再讓消費者哭了。

涉事門市。（影片截圖）

網民熱議：

「普通人合理維權卻得不到關注，只能通過網絡，通過更極端的行為才能得到有關部門的關注，挺悲哀的。」 「講道理的時候它和你耍流氓，耍流氓的時候它和你講道理。」 「新車漏油可怕，維權難更可怕！」 「中國人忍耐力最好，大多人選擇了忍。」

（綜合報道）