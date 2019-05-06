【華為風波】孟晚舟不在考慮之列　任正非透露華為接班人4大條件

華為創始人任正非曾數次對外放話，稱家人子女不會接班，外界關注華為接班人計劃。 據觀察者網6日（周一）報道，在最新的華為2019年第48號總裁辦郵件中，任正非不僅談及涉及正職、副職的能力與要求，對於幹部提拔、能力的看法等，還提及了對華為接班人的要求。

任正非曾表示，孟晚舟肯定不會成為華為接班人。（路透社）

郵件提到，對華為接班人的要求主要有4點：一、華為的接班人除了視野、品格、意志要求以外，還要具備對價值的高瞻遠矚和駕馭商業生態環境的能力；二、華為的接班人要具有全球市場格局的視野，具交易、服務目標執行的能力；三、對新技術與客戶需求具深刻理解，而且具有不固步自封的能力；四、華為的接班人還必須有端到端對公司巨大數量的業務流、物流、資金流等簡化管理的能力。

任：孟晚舟肯定不會成為接班人

4月15日，任正非曾指出華為接班人計劃必須以有序的方式推進。他不會指定接班人，別擔心華為最終會沒有接班人，事實上華為有太多的接班人，但孟晚舟肯定不會成為接班人。

自從孟晚舟2018年12月在加拿大被捕後，一向低調的任正非開始頻繁出現在公眾視野中。在孟晚舟被扣押不到一個月後，任正非先是在一份致內部員工信件中明確表示把網絡安全和隱私保護作為公司的最高綱領。隨後，2019年1月15日至17日任正非密集接受中外媒體採訪，在公眾視野中露面不過十次的任正非回應了多年來外界對他的神秘身份的懷疑。任正非澄清道，其一華為並非國家間諜活動的工具，其二在全球5G時代中，華為產品不可或缺。

任：美國和加拿大的法律體系公正公平

對於孟晚舟案，他曾表示，「這個案件正在走法律程序，我們相信會在法庭上得到解決。美國和加拿大的法律體系是開放、透明、公正和公平的。我們將等待法院作出判決」 。他還曾說，「那我只能等等看，我現在不能作出判斷。對特朗普總統的個人看法，我還是認為他是一個偉大的總統」。

孟晚舟的引渡聆訊將在5月8日開始，在溫哥華執業的律師博廷（Gary Botting）認為，現有證據對孟晚舟很有力，部分原因是考慮到她的工作性質及她被逮捕方式，她的遭遇可能會被視為「不公正或壓迫」。