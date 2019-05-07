內地扶貧目標大限將至　紅色延安正式告別絕對貧困

距離內地全面脫貧目標還有不到兩年的時間。5月7日，陝西省政府宣布，延安市延川、宜川兩縣退出貧困縣序列。這標幟著中國革命聖地延安的貧困縣全部「摘帽」，從此告別絕對貧困。

延安歷史上極端貧困。（視覺中國）

新華社引述當地學者稱，「延安告別絕對貧困是值得載入史冊的大事！」



延安地處黃土高原腹地，溝壑縱橫、生態脆弱，歷史上極端貧困。美國記者埃德加.斯諾在《西行漫記》中，曾將這裏描述為「我在中國見到的最貧困的地區之一」。

延安是革命老區，被稱為中國的革命聖地。還是中共總書記習近平年青時插隊的地方，習近平說，他確實學到不少東西。他如今的思想和作風就是在早期窯洞時期形成的。「我永遠是黃土地的兒子，」他總說，「我的心留在梁家河，梁家河養育了我。」

習近平2015年時曾回到梁家河調研。（資料圖片）

習近平上任中共總書記後，中共中央和各級財政累計向延安投入扶貧資金達62.5億元人民幣，加速了當地告別絕對貧困的步伐。

儘管中央在此前幾年，快速地實現數千萬人的脫貧，但全國還有上千萬最困難的貧困人口。他們不僅基數大，而且屬於客觀環境最惡劣，最難擺脫貧困的絕對貧困人口。

據官方媒體報道，從2012年至今，全國現行標準下的農村貧困人口由2012年的9,899萬減少到2017年的3,046萬，但這3,000萬貧困人口，集中在中國的西南地區，以及西藏、新疆南部地區，是最難解決的難題。

因此，近幾年中央接連發布重磅文件大力扶持這些地區的脫貧。2016年12月2日，國務院印發《「十三五」脫貧攻堅規劃》，2018年8月，再次印發《中共中央國務院關於打贏脫貧攻堅戰三年行動的指導意見》。

進入2019年，中國經濟和外交困境逐漸紓解，扶貧議程密集展開，成為中共高層治國理政重要的事項。特別是習近平於不久前在重慶召集各地大員推進「兩不愁三保障」（不愁吃、不愁穿，義務教育、基本醫療、住房安全有保障），給「脫貧攻堅」吹響了集結號和衝鋒號。

但2019年至2020全國仍需1,600餘萬人口實現脫貧，才能完成全面脫貧的任務，這並非易事。