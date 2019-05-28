【黑老大逃脫死刑】孫小果生父沒人敢說？　官媒：故意聳人聽聞

雲南昆明惡霸孫小果獲死刑後「亡者歸來」變身夜店大亨事件，引發廣泛關注，其神秘的家庭背景也一直是人們關注的焦點。 由於官方一直未公布孫小果背後的「保護傘」，外界質疑他能死裏逃生，與其家族成員有關，甚至有傳他的生父勢力龐大，連傳媒都不敢公開其名字。 對此，《央視》發表評論指，事件最終會水落石出，不用過於著急；而「孫小果生父沒人敢說」云云，也只是故意聳人聽聞。

孫小果由死囚變成夜店大亨的經歷惹人關注。（微博）

孫小果一案經傳媒報導後，引起社會廣泛關注，其家庭背景也成為民眾關注的焦點。有消息指，孫小果的母親在其案發時任職昆明市公安局某分局刑偵隊，繼父李橋忠時任昆明市公安局某區分局副局長。據指，李橋忠是從部隊轉業到公安，2002年從五華區公安分局調任五華區城管局局長，並於2018年退休。孫小果的生父據稱曾在軍隊任職。

不過，內媒傳媒事後報道孫小果案時，對其生父隻字不提，他的名字至今未明，而公開訊息也沒有孫小果案判決及改判、減刑、出獄文書。有傳因為孫小果生父勢力龐大，沒有知情者敢提及。

人民日報：必須有明確說法 滿足公眾的知情權​

針對「孫小果生父沒人敢說」云云，《央視》在微博發表評論，稱孫小果案被辦成「鐵案」幾乎沒有疑問，他當初如何減刑、如何脫罪的細節，也會查個水落石出。所以沒必要過於「猴急」，更不要被不實傳言牽著鼻子走。「沒有人敢於說出孫小果生父的名字」，不是故意聳人聽聞，就是對時代走勢缺乏了解。

官媒《人民日報》評論則指，孫小果屢屢逃脫法律制裁，和他的父親究竟有沒有關係，必須有一個明確的說法。如果孫小果的父親在本案中扮演某種不光采的角色，官方必須有一個詳盡的調查和通報。如果孫小果的父親和本案無關，那麼釐清他們的關係，給出一個明確的說法，對於滿足人民群眾的知情權，進而樹立負責任的政府形象，也是大有裨益的。

孫小果竟能逃脫死刑，令許多人好奇他父母究竟扮演了什麼樣的角色。（資料圖片）

傳孫母曾恐嚇記者：一個月之內叫你進監獄

早前報道，1997年孫小果被捕後，孫的母親就多次找到有關辦案人員，要求翻看有關孫小果的案情材料及索回孫小果被警方扣留的一些物件。

當地還有報紙以頭版刊登了題為「可憐天下父母心——孫小果父母訪談錄」的文章，為孫的父母及孫本人辯護。此外，孫小果的父母據稱還曾給《南方周末》的記者打電話：「你一個小記者算得了什麼，我一個月之內叫你進監獄！」可見孫小果父母的勢力相當龐大。