李登輝病逝｜兄長獲供奉於靖國神社　李登輝至死未忘曾是岩里政男

但本來直至70年前為止，日本和台灣原本就曾經「同為一國」。因為曾「同為一國」，故不存在有台灣與日本打仗（抗日）這樣的事實。我志願進入陸軍，而我的兄長李登欽則志願進入了海軍。當時我們兄弟倆無疑地是以作為一個「日本人」，為了祖國而戰的。 ＜揭開日台合作的新帷幕＞ 李登輝於抗戰勝利70年的日本講話

李登輝與胞兄李登欽（左）合照，1943年。

從李登輝到岩里政男，從加入共產黨到成為中華民國總統，到變成台灣人口中的「台獨之父」，李登輝一生，著實是台灣「那一輩」人的生命史縮影；李登輝生前於日本演講的一席話，更是道盡李氏與日本的複雜情感。二戰期間，李登輝曾是日本帝國陸軍士官——自舊制台北高校升學至京都帝國大學，然後在大學時志願進入陸軍，被分配到高射砲部隊。

1945年3月10日，李登輝在所謂「東京大空襲」之際，代替戰死的小隊長指揮部隊，對抗美軍；李登輝當時因燃燒彈的碎片劃過鼻子負傷，用他的話來說就是「在那場大戰中沒有喪生可以說是運氣好，也可以想作那一定是神的引導」——至於「神」把時為岩里政男的李登輝引領何處，著實與評價李登輝一樣，實在複雜。



作為「日本人」而戰的「兄長與我」

「曾經」作為日本人的記憶與李氏「認知作為日本人的個性」，始終留在李登輝深處：「過去雖然我從一介學者，一路成為作為台灣最高領導人的總統，但是當上總統後，可以說每天都在鬥爭也不為過。對內有與國民黨內保守勢力的爭鬥，對外有與中國大陸之間的問題。但是在我擔任總統十二年期間內，我從未膽怯…另一個或許就是因為，我曾經有過在戰時徘徊於生死一線間的殘酷體驗吧。」李登輝曾在演說強調，「武士道即是領悟死亡之道」。

李登輝於1935年淡水公學校畢業，進入高等科就讀；中學嘗習劍道，成為一生嗜好。

事實上，李登輝生前曾經批評馬英九推動的「抗日戰爭70周年活動」，認為台灣當年實際的時空背景，與馬說的並不相同。李登輝認為，在二戰時期日本和台灣本來就是「同一國」，「當時」既然是同一國，「故不存在有台灣與日本打仗（抗日）這樣的事實」；當時的他志願當日本陸軍，而他的兄長則志願進入日本海軍，「『當時』我們兄弟倆無疑地是以作為一個『日本人』，為了祖國而戰的」。那時他們兄弟倆為了保衛國家，更有著為國而死的覺悟，最後李的兄長死於戰場，「我們兄弟倆曾作為日本人去作戰，在馬尼拉陣亡的兄長被供奉祭祀於靖國神社，這是歷史事實，扭曲歷史事實是不為眾人所容的」。

「曾經的日本人」李登輝至其達九旬高齡仍十分關注日本的命運：「政治必須要日新又新，對現在的日本來說最大的課題是如何修正做為國家根本的憲法」。

李氏主張日本應修改憲法，重拾軍力，「由於日本國憲法第九條禁止日本保有軍力，所以現在的日本是將自己國家的安全保障，以半委託美國的方式來解決。日本如為了要做到真正的自立的話，則無法不面對修憲的問題。我個人認為六十多年來憲法隻字未改，反而是比較異常的。」