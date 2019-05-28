【黑老大逃死刑】21名政法官員集體淪陷　內媒提孫小果案5大疑問

內地傳媒近期揭露昆明一名黑社會大佬「孫小果」的事蹟，引發社會輿論的廣泛關注。內媒統計發現，自1994年至今的25年間，孫小果案已導致雲南政法系統21名官員落馬。 雲南省掃黑除惡專項鬥爭領導小組辦公室28日中午向社會通報了孫小果案辦理情況，但圍繞該案尚有多個疑點待解，內媒對此案提出5大疑問。

當年《雲南法制報》對孫小果行兇的報道。（上游新聞）

一問：孫小果三次被抓都犯了哪些罪？

《南方周末》早年的報道顯示，1994年10月16日，就讀武警學校的孫小果等2人夥同4名無業青年駕車遊蕩，在昆明環城南路強行將兩位女青年拉上車，駛至呈貢縣境內呈貢至宜良6公里處將其輪姦。翌年12月20日，盤龍法院判處孫小果有期徒刑2年。然而，孫小果並未因該判決入獄。

根據《中國法律年鑑》，1998年2月18日，孫小果因與其團夥強姦、侮辱多位女性，其中包括多位未成年女性，經昆明中院審理判決犯強姦罪，判處死刑，剝奪政治權利終身；犯強制侮辱婦女罪，判處有期徒刑15年；犯故意傷害罪，判處有期徒刑7年；犯尋釁滋事罪，判處有期徒刑3年；加原因強姦罪所判餘刑2年4月12日，數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身。雲南高院二審依法駁回上訴，維持原判。

及至2019年3月中旬，昆明市政法機關在辦理一起故意傷害案中，發現疑犯孫小果是1998年一審被判處死刑的罪犯，昆明市委遂及時向雲南省委報告。

孫小果的死刑未被執行，反而可以繼續經營生意。圖為2018年孫小果在昆明西裝店試衫。（新京報）

二問：孫小果為何從死刑犯變成夜店老闆？

《南方周末》曾報道孫小果案的記者余劉文回憶稱，他曾聽說過孫小果被改判為了死緩，而這一資訊在《中國司法年鑑》上沒有披露。5月28日雲南省的通報證實，孫小果案在1998年雲南省高院作出維持昆明中院的終審判決後，再審改判為死緩。

由於死緩實際執行刑期不得少於12年（不含死刑緩期執行的2年），孫小果理論上最早可以在2011年出獄。而工商註冊資料顯示， 2011年8月5日，昆明飽食傑餐飲有限公司註冊成立，李林宸擔任法定代表人、執行董事兼總經理，李林宸就是孫小果後來使用的名字。

孫小果生母和繼父1998年曾接受昆明當地傳媒採訪。（上游新聞）

四問：孫小果家庭情況是否與傳言一致？

從4月底孫小果案發酵以來，網絡上關於孫小果家庭情況的猜測和議論就層出不窮，甚至有自媒體用「沒人敢說出孫小果生父的名字」的標題來報道。

雲南省28日的通報中明確，孫小果母親孫鶴予是昆明公安官渡分局原警員，因包庇孫小果1994年強姦犯罪被開除公職，於1998年被昆明市官渡區人民法院判處有期徒刑5年；繼父李橋忠1996年從部隊轉業到昆明市公安五華分局任副局長，1998年因在孫小果1994年強姦案中幫助孫小果辦理取保候審，受到留黨察看2年、撤職處分，2004年任五華區城管局局長，2018年10月退休。

官方通報稱，李橋忠2018年辦理了退休手續，因涉嫌嚴重違紀違法已於2019年4月3日被採取留置措施。至於孫小果的生父陳某，則是昆明當地普通職工，1982年與孫鶴予離婚，1996年因腦溢血中風癱瘓後病退，2016年8月20日去世；其餘家庭成員均為普通職工。

孫小果由死囚變成夜店大亨的經歷惹人關注。（微博）

五問：誰的介入影響了孫小果系列案件？

雲南省通報中明確提到，對於牽涉到孫小果減刑相關問題的雲南省監獄管理局原副巡視員劉思源、雲南高院原副廳級專職審判委員會委員梁子安、雲南省監獄管理局原副局長朱旭、昆明中院審判監督庭原副庭長陳超等11人均被留置。雲南省司法系統匿名官員向內媒表示，「孫小果的減刑能夠找到這麼多政法系統的幹部來幫忙，背後的原因還需要更讓人信服的解釋」。

該官員續指，公眾之所以對孫小果案有如此之高的關注度，就是因為對孫小果的身世充滿了猜想和質疑，「怎麼能夠讓一個被判死刑的被告，經過再審程序改判成為了死緩？怎麼又能夠從死緩直接減刑到最低服刑年限12年？又怎能出獄之後，再次投入娛樂行業成為涉黑涉惡人員？這裏面給人太多的想象空間，也是公眾最為質疑和關注的地方」。

對於這一疑問，通報表示，於該案時間跨度長、案情重大複雜，省市有關辦案部門正在按照中央督導組和省委的要求，對孫小果1997年犯強姦罪一審被判處死刑後，二審、再審改判以及刑罰執行和其他違法犯罪加緊開展調查工作，依法全面深入徹查該案，對在案件中為孫小果提供保護的國家公職人員、關係網和「保護傘」，堅決一查到底，依紀依規依法嚴肅處理，絕不姑息。

官媒《人民網》評論認為，雲南省官方回答了輿論關切，但孫小果主要家庭成員的背景談不上顯赫，竟然還能內外勾結，展示了普通人眼中「通天」的能量，問題出在哪裏，甚麼環節存在疏漏，背後還有甚麼尚需調查、尚未公布的細節？評論指，有關方面很有必要進一步梳理這些問題，根據調查的進展，適時發布相關資訊，為輿論解疑釋惑。

（綜合報道）