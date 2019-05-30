【華為被禁】IEEE承認限制華為員工參與審稿評議：遵守美國法規

早前消息指，國際電氣與電子工程師協會（IEEE，Institute of Electrical and Electronics Engineers）發電郵要求，禁止華為員工作為旗下期刊雜誌的編輯和審稿人。有指未來華為相關的投稿、文章、會議贊助，以及分支協會職務，可能都會受到關連影響。 IEEE今（30日）發表聲明證實事件，表示協會需要遵守美國及其他地區管轄權內規定的法律義務，對華為及其員工一些活動作出限制，但他們可以繼續正常保持IEEE個人及企業會員資格。

IEEE承認遵守美國法規，限制華為員工參與審稿評議。（IEEE中國）

IEEE透過官網發表聲明指，美國商務部工業和安全局於5月16日將華為及其68個附屬公司加入限制名單，違反規定者將受到重大的民事或刑事處罰，包括罰款或監禁。IEEE致力於向其會員，志願者和整個專業技術組織提供學術活動平台和幫助，而這些服務始終保持對所有會員開放，無論他們來自任何企業。

但在提供服務時，作為一個在紐約註冊的非政治性、非牟利組織，IEEE 必須遵守美國及其他地區管轄權內規定的法律義務，而遵守這些法規能保護IEEE、其志願者與全體會員。

華為員工仍可繼續成為成員 參加會議和提案

IEEE表示，美國政府的相關法規限制華為及其員工無法參與IEEE 一些通常不向公眾開放的活動，包括一部分的出版物的同行評議和編輯過程。不過，華為及其員工可以繼續成為IEEE 的成員，包括正常獲得或行使會員的投票權；正常參加IEEE 標準制定會議，提交新的標準提案，參與標準技術提案的公開討論；正常提交技術論文並正常進入發表審核流程等。

IEEE又補充，如果美國政府對出口管制條例在同行評審方面的應用做出進一步闡釋，IEEE 將進行相應的調整。

據了解，因應IEEE清理華為系審稿人，內地學術界紛紛表示強烈不滿，北京大學和清華大學亦各自有學者宣布退出IEEE抗議。