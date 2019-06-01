【華為被禁】中國設「不可靠實體清單」　官媒：來而不往非禮也

商務部周五（5月31日）宣布，中國將建立「不可靠實體清單」制度，對不遵守市場規則、背離契約精神、出於非商業目的對中國企業實施封鎖或斷供、嚴重損害中國企業正當權益的外國企業、組織或個人，將列入不可靠實體清單。 對此，官媒《環球時報》和《人民日報》先後發表評論文章指出，針對美方不斷將中國高技術企業列入出口管制「實體名單」，「中方當然不得不果斷採取行動。」

美國政府早前宣布，限制美國公司向華為及其子公司出售零部件或技術，多間跨國公司隨即宣布減少與華為的合作，或暫停出售華為手機，以求符合美國政府的要求。（資料圖片／視覺中國）

環時：保護中國企業的一屏障

《環球時報》在社評開首即點明，中國建立不可靠實體清單制度，是在華為公司被美國列入實體名單後，並受到美國企業技術斷供和封鎖的背景下出台。

社評稱，中國此舉傳遞出兩大訊號，一是中方決不會屈服於美方的壓力，而且會採取積極的反制行動。而不可靠實體清單制度的威懾力將形成保護中國企業的一道屏障。

另一大訊號是，建立不可靠實體清單制度將有利於規則的進一步清晰，讓外國企業與中國市場的關係更加確定。社評強調，「中國不會對美國的蠻橫要求做無原則退讓，該反擊時一定會反擊。但貿易戰不僅不會影響中國對外國企業的歡迎，中國對美國企業也將繼續秉持相同的市場開放態度。」

華為被列入「實體清單」後，科技巨擘Google為符合當局規定即時「割席」，其後全球多間芯片商及科技公司，亦陸續宣布或傳出要暫停向華為供貨及授權。（資料圖片）

人民日報：反擊美霸道行徑於法有據

《人民日報》的評論文章就指出，「來而不往非禮也。」美方不斷將中國高技術企業列入出口管制「實體名單」，破壞中國產業鏈、供應鏈安全，中方當然不得不果斷採取行動。

文章強調，中國《對外貿易法》《反壟斷法》《國家安全法》為中方反擊美方制裁提供了法律支援，因此中國建立不可靠實體清單制度是於法有據。

文章稱，公道自在人心，「中國始終選擇站在公道正義一邊。」又指對美國而言，當前真正危險的並不是甚麼貿易逆差問題，而是認知赤字問題，「中國不是他們可以輕視的國家。」

（環球時報、人民日報）