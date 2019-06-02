【香格里拉對話】魏鳳和不點名批美國：在南海興風作浪、亂中謀利

國務委員兼國防部長魏鳳和出席上周五至周日（5月31日至6月2日）舉行的2019年度的「香格里拉對話」（Shangari-La Dialogue，又名亞洲安全峰會）。 他周日（6月2日）發表主題演講，其中在南海問題上，他不點名批評美國等國家，指「總有人想在南海興風作浪、亂中謀利」。

國務委員兼國防部長魏鳳和6月2日於「香格里拉對話」發表主題演講。（路透社）

魏鳳和指，南海每年10萬多艘船隻通行，從未有誰遇到甚麼威脅。反倒是近年來個別域外國家打著所謂維護「航行自由」的幌子到南海顯示肌肉，這種在南海投入大量兵力、橫衝直撞的行徑，恰恰是南海最大的不穩定不確定因素。

魏鳳和續指，南海一旦亂起來，受損的當然是包括中國在內的南海域內國家。一些國家不遠萬里把軍艦戰機開到南海，究竟目的何在？個別大國到處插手地區事務、製造亂局，最終一走了之、留下一堆爛攤子的事例還少嗎？

魏鳳和稱，現在中國與東盟國家推動「南海行為準則」磋商已取得積極進展。中方希望有關方面不要低估南海周邊國家妥處分歧、維護和平的智慧和能力，也歡迎各國提出建設性建議。

關於「中國南海島礁建設是不是軍事化」的問題，魏鳳和指，中國在自己領土上開展建設，是主權國家的正當權利。中國在島礁上搞一點防衛設施是為了自衛。有威脅才有自衛。面對超強武備的軍機軍艦，中國怎麼能不搞點防衛設施呢？

中國國防部長魏鳳和與美國署理國防部長沙納漢5月31日在香格里拉對話安全峰會舉行會談。（路透社）

據早前報道，同出席「香格里拉對話」的美國署理國防部長沙納漢（Patrick Shanahan）不點名批評中國南海活動。他表示：「也許對這個地區的國家重大利益的長期威脅，來自那些試圖破壞而非維護以規則為基礎的國際秩序的行動者。如該等行為的趨勢繼續，全球公域（global commons）中的人工地物（artificial features）將成為過路收費亭，主權可能成為強權者的權力範圍。」他所批評的被指是中國在有主權爭議的南海島嶼上建造人工島。

解放軍於閉幕日在南海軍演

中國海事局上周五（5月31日）發布公告稱，解放軍將分別於周日（6月2日）和周二（6月4日）在南海進行軍事訓練，相關海域範圍內禁止駛入。中國政府宣布這次南海海域軍事訓練的時機，正逢「香格里拉對話」安全峰會舉行之際，該論壇亦將於2日閉幕。有分析說，北京在敏感時間點宣布南海軍演，展示中方大規模調度兵力聚集到南海海域，具有象徵意義。

（綜合報道）