三峽大壩被指變形　專家：屬「彈性」變形，大壩可抵禦核武攻擊

本月1日起，三峽大壩變形並可能潰壩的消息在網上瘋傳，雖經多方澄清，上述言論仍在發酵。 內媒《澎湃新聞》周二（9日）刊登中國水力發電工程學會副秘書長張博庭的文章指，所謂的「三峽大壩變形」實則是「壩體變形處於彈性狀態」，是正常現象。他又指，三峽選定的「混凝土重力壩」即使遭遇核武攻擊亦不會潰壩。

網傳的三峽大壩扭曲變形衛星影像。（中國航天科技集團）

自三峽大壩傳出「變形」以來，為澄清傳言，中國航天科技集團調動衛星實地查看，並於4日公布衛星照，衛星照片顯示，三峽大壩壩體非常筆直，未見有歪曲變形。

三峽集團周日（7日）亦已正式回應傳聞，指大壩運行以來的監測資料表明，各建築物工作性態正常。國務院國資委新聞中心周一（8日）更在官方微博直指，三峽大壩變形純屬謠言。

中國水力發電工程學會副秘書長張博庭在文章中指出，在壓力作用下，幾乎不存在「絕對不產生任何變形」的工程結構。雖然材料在外力作用下變形，但當外力取消後，變形即可消失且完全恢復至原本狀態，這種性質被稱為「彈性」，超高層建築在大風中的「搖擺」就是基於同樣的道理。

質疑變形照片被「故意做手腳」

文章稱，彈性變形處於「未裂階段」，更嚴重的還有裂縫階段、破壞階段。「若果真出現如傳聞般嚴重的變形，壩體馬上就會出現嚴重漏水。這顯然與事實並不相符。」

文章表示，傳言中從Google地圖上看到的衛星照片，是通過拍攝的多張照片，結合地理坐標等資訊，經過拼接修正後生成，推測是因缺乏地理坐標數據，才在照片修正過程中變形，當然亦不能完全排除有人故意在照片拼接時「做了些手腳」。

他又指，曾有「反華勢力」威脅稱，一旦爆發與中國的戰爭，首先要用原子彈轟炸三峽大壩，「讓下游的幾千萬人生靈塗炭」。後來有專家解釋稱，三峽的「混凝土重力壩」能夠抵禦常規核武器攻擊，即使遭到核武攻擊，亦不會對下游造成太大的洪水威脅。

（澎湃新聞）