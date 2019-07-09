【逃犯條例】彭斯及蓬佩奧晤黎智英　外交部：圖製造混亂不會得逞

美國副總統彭斯、國務卿蓬佩奧等日前會見壹傳媒創辦人黎智英，討論修訂《逃犯條例》的發展及香港在「一國兩制」框架下的自治地位。中國外交部駐港公署今日（9日）發表強硬聲明指，嚴正表示堅決反對外部勢力插手香港事務，「內外勢力相互勾結、禍港殃民注定沒有好下場」。 中國外交部於同日回應稱，美方一再干預香港事務，對外發出嚴重的錯誤信號，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

據早前報道，中國外交部駐港公署斥責香港個別人士置民族尊嚴和香港利益於不顧，「為一己私利甘願充當外國勢力反中亂港的政治工具，搖尾乞憐、引狼入室」，並指「這些民族敗類和香港罪人將永遠被釘在歷史的恥辱柱上」。公署並向美國駐港總領館提出嚴正交涉。

中國外交部發言人耿爽稱，美方一再干預香港事務，對外發出嚴重的錯誤信號，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。（資料圖片）

中國外交部發言人耿爽今日回應稱，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織、個人無權干預。任何外部勢力通過任何形式干預香港事務都是錯誤的，試圖藉機慫恿、在香港特區製造混亂即不得人心，也不會得逞。

耿爽續指，美方一再干預香港事務，對外發出嚴重的錯誤信號，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。中方敦促美方尊重中國主權、尊重香港法治，謹言慎行，立即停止以任何形式干預香港事務，不做任何損害香港繁榮穩定的事情。

（綜合報道）