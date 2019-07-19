【觀察】激起台灣「亡國恐慌」　蔡英文撿起30年前「舊槍」

7月1日，有示威者衝入香港立法會大樓，此事不僅在香港，也在台灣引起了極大的關注，台灣媒體紛紛以「港版太陽花」稱呼之。至18日，突然有消息傳出，當晚示威者中有數十人已陸續抵達台灣尋求庇護。蔡英文隨即表態稱，要「基於人道」處理此事，瞬時贏得不少喝彩。然而，看似舉着大旗，但蔡英文政府潛藏了怎樣的盤算？或許需要放在更大環境下看。

香港政府修訂逃犯條例所引發的爭議，令蔡英文「撿到槍」。（資料圖片）

香港抗議讓蔡英文「撿到槍」

許多政治媒體人指出，香港抗議對於面臨選戰的蔡英文是個加分項目，讓她「撿到槍」，也有人甚至説她撿到了「原子彈」，因為香港抗議恰逢民進黨初選民調之際，成為拉昇蔡英文民調的最大有利基礎。

實際上，近來香港反修例、中共提兩制、習近平統一，這三者被視為蔡英文「助選」的最好法寶。然而應當注意的是，這些「法寶」之所以能發揮作用，體現出的卻是台灣整體的虛弱與不自信。

「一國兩制」這個詞，中共對台灣反覆喊了三十年，但三十年前的台灣政府怎能預想到，如今在台灣內部彌漫的聲音竟然會是「今日香港，明日台灣」的哀歎與儆醒？把「中華民國台灣」的地位與「中華人民共和國香港特別行政區」在某種假想上劃上等號？政治人物藉由對「亡國」恐慌感的炒作，來達到台灣民心或者説是支持度的特定方向凝聚。

台灣當前這種對香港「一國兩制」實踐上的負面評價，及對「台灣未來會否香港化」的亡國擔憂，從歷史脈絡來看，是無比諷刺。

台灣對「一國兩制」三十年間態度天差地別

1980年代，鄧小平對台灣政府喊出「一國兩制」，同時英國與北京所達成的《中英聯合聲明》，讓香港回歸中華人民共和國成為必然。時任台灣參謀總長的郝柏村曾信誓旦旦地告訴蔣經國：「中共是否信守對香港的承諾，關鍵繫於中華民國是否繼續壯大。」對於一國兩制，蔣經國的態度也十分明確，他説：「與中共談判就是自殺，所以無論中共如何威迫利誘，我們都不會變的。」

這樣的強勢，源自於當時台灣對自身實力的自信，甚至蔣經國身邊有人建言，若要反制中共，可以開放香港人投資移民到「經濟繁榮」的台灣。1980年代的蔣經國政府，結束了「反攻大陸」的路線，取而代之的是強化台灣實力、以一個「繁榮強盛的台灣」對抗「吃樹根嚼樹皮中共」的路線。那時的台灣人一臉看不起中共貧窮落後，一邊對大陸人民有血濃於水的同胞情，另一邊也極度自信，自信台灣能用實力立足國際。

二十多年後的2003年，也就是香港回歸後的第7年，香港爆發了抗議《基本法》23條立法的大規模遊行，時任陸委會主委、今日已登上總統高位的蔡英文曾表示：「中國要求港府制定國家安全條例，證明中國無法信守香港維持五十年不變的承諾，除了將使得香港人權與司法獨立遭到嚴重破壞，也可能使得台港關係倒退。」以「台港關係倒退」強調出「北京再這樣搞香港，台灣就不會跟香港玩了」，如此擲地有聲的批評，顯見台灣的自信。

當時的國民黨主席連戰也稱：「從香港人上街頭爭取權益，證明國民黨堅決反對一國兩制有根本道理，特別是一國兩制從來就是以消滅中華民國為前提，更不可能被台灣人民所接受。」這個絕不接受「一國兩制」的表態，早就是國民黨自身的基調，與如今弱如蚊聲的訥訥反覆「只要九二共識，不要一國兩制」，甚至還有人稱「不知道、不瞭解」的迴避態度，天差地別。

大陸對台灣提出「一國兩制」至今已超過三十年。（視覺中國）

「積極拒絕」到「渲染恐慌」

然而，台灣曾經的自信心，隨着在亞洲四小龍經濟表現退居末位、人均GDP遭韓國超越並狠狠拋離後，已逐步喪失。甚至曾經看不上的中國大陸都已「農奴翻身做地主」，拿着一疊疊的鈔票、用觀光客買爆甚至擠爆台灣。此種情況下，台灣民眾在面對大陸與「一國兩制」時，頸也硬不起來，只能從積極的「老子不會要」轉向消極的「不能要」、「要了就慘了」，甚至開始渲染恐慌感，以便繼續自我説服「不要」。

2014年太陽花學運，青年手持「今日香港，明日台灣」的標語走上街頭，這赤裸裸地證明瞭在兩岸對立數十年後，實力竟翻轉至此，台灣年輕一代，甚至無奈到認為未來可能「毫無主動權地被統」。

「誰賣台，誰害台」的口號式正義在網絡上瀰漫，而同時，這個世界並沒有停下來等台灣。台灣內部大亂鬥之際，南韓與中國大陸簽訂自貿協議，引起科技業震動，因為台韓在部分產業高度競爭。但當時多數民意對此並無多大感觸，那時的熱門評論是「反正已經這樣了，沒差啦」。

蔡政府「經濟數字抗敵」成效不顯

2016年蔡英文上台，兩岸僵冷的關係自此展開，然而與此同時，「太陽花青年赴陸」卻開始成為新一波新聞熱點。2017年、2018年，「台灣與他國簽署經濟協定」的願景遙遙無期，低薪與人才外流情況依舊，於是開始有不少聲音出現，「其實昔日的《兩岸服貿協議》青年並不反對，反對的是黑箱程序而已，而且兩岸經貿往來，本來就是尋常呀」。

2018年年底，國民黨高雄市長參選人韓國瑜所捲起的「韓流」席捲全台，各地方縣市首長陸續拋出「以九二共識拚經濟」。但緊接着2019年年初，中共首次直白地將「兩制的台灣方案」擺上枱面，一時之間蔡英文「撿到槍」，藉炒作「亡國憂慮」並且堅持「捍衞台灣民主」，民調止跌回升；而國民黨或是尷尬沉默，或是表態「拒絕一國兩制」。

接着選舉逐漸熱鬧，郭台銘與韓國瑜爭鋒，「經濟牌」對決「意識形態」的氛圍日漸濃厚，蔡英文政府開始打出自己執政以來的經濟數字抗敵，但民調始終居於國民黨韓、郭二人及柯文哲之後。

韓國瑜所捲起的「韓流」席捲全台。（聯合新聞網）

「抗中」情緒再起：另一個輪迴？

直到6月中旬，因香港反對《逃犯條例》修訂而掀起的大規模「反送中」遊行示威以及一連串立法與政治事件，讓「抗中／懼中」情緒再度於台灣發酵，意識形態也再度超越「經濟牌」。不只是國民黨失血，就連原先廣受青年人喜歡的白色力量柯文哲都因曾説「兩岸一家親」而被痛批。大打意識形態牌的蔡英文卻如魚得水，多次發表言論「聲援香港」、拒絕「一國兩制」，以「抗中鬥士」之姿出現，人氣大漲。

然而若回顧歷史，觀察者不難看到，意識形態可以一時間挑起情緒，卻無法真正持久轉移社會的注意力，而對大陸愈來愈弱氣的反對，卻會讓人更加沮喪。台灣「抗中」情緒雖然被挑動，但可能僅是此前歷史的另一個輪迴，選舉終究會過去，社會內部問題依然。「抗中」這把用了三十年的舊槍，又可以再用幾次呢？留給台灣選擇的時間，又究竟還有多少呢」