【逃犯條例】傳深圳公安集結赴香港　環球時報：法律盲區可助成行

香港《逃犯條例》引發的爭議持續，近日更演變為大型警民衝突，而與香港一水之隔的深圳日前集結重兵進行抗暴演練，被指釋放內地公安可能介入香港局勢的信號。 內地官媒《環球時報》今天（7日）刊文罕見公開談及內地公安介入香港局勢的可能，稱內地公安協助和支援香港警隊執法是否可行暫無明文規定，「目前是一個法律盲區」。

8月6日，深圳1.2萬名公安舉行防暴抗暴演練。（VCG）

文章指出，深圳1.2萬名公安的海陸空行動釋放特殊信號，因為警察對抗的「示威者」造型與香港示威者類似，且後者攻擊警察的套路都一樣。輿論多認為，深圳此舉是在警告香港，為恢復秩序做準備。

文章提及，微博傳出「港府終於向中央求救了，公安開始準備進入平暴」，外界認為這是香港局勢走向惡化的自然結果。報道強調，香港《公安條例》第40條規定，行政長官可授權警務處處長委任特務警察。分析指，香港警務處處長可據此委託內地公安赴港協助執行任務。

須由港府主動提出請求

報道指，這需要兩大前提，一是必須由港府出於香港自身需要而向內地提出請求；二是香港的治安管理權在香港，無論內地派不派強力支援，派出的是駐港部隊還是公安，內地方面始終將扮演協助的角色，最終的指揮權在港府。

《環球時報》指出，目前內地對相關應急事務已形成一套十分成熟的辦法，內地武裝力量完全有信心把握處理一切突發事件。內地公安按照「一國兩制」方針，根據憲法和基本法及相關法律規定，支持港府和警隊。

報道又指，雖然香港與內地法律制度、法律文本和執法手段都不同，但自1997年以來，兩地警察一直在「一國兩制」框架下開展合作。如今，內地的力量早已隨時做好準備，響應國家需要，配合香港特區政府的需要，香港和內地社會對此大可放心。

（綜合報道）