政法委微信點名國泰、Versace：公然挑戰一國兩制是自找「涼涼」

中央政法委微信公眾號「長安劍」今日（12日）刊文，批評國泰航空和時尚品牌Versace公然挑戰中國「統一底線」和「一國兩制」，是「自找涼涼」，「自尋死路」之舉，「吃中國飯砸中國人鍋」。

中國民航局對國泰提出三點要求，包括封殺參與和支持非法遊行示威、暴力衝擊活動，以及有過過激行為的人員，須立即禁止他們停飛內地航班。（視覺中國）

文章稱，國泰航空先後被曝「醜聞三連彈」，包括惡意洩露航班旅客信息、繼續讓參與暴力事件的飛行員執飛、超3000名員工參與政治性「大罷工」，以不光彩的方式，連續在內港兩地「怒刷存在感」。到8月9日，中國民航局向國泰發出重大航空安全風險警示，提出三點明確要求，給予「一記重擊」，等於掐斷其「經濟命脈」。

文章續指，時尚品牌Versace淪為國泰航空的「難兄難弟」，稱該公司一款T恤把香港和澳門列為單獨的國家，涉嫌「港獨」、「澳獨」，引發巨大爭議。該品牌的中國代言人楊冪，宣布停止與範思哲的全部合作。

文章又提到，台灣茶飲店「一芳水果茶」在香港的店舖，以「休業一天」的方式聲援香港示威。某分店官微還在互聯網上，公然宣稱「反對一國兩制」。

Versace一件T恤將港澳與中國、美國等並列，被指「辱華」、分裂中國領土。（網上圖片）

斥「吃中國飯砸中國人鍋」 觸碰底線是自尋死路

文章指，這樣公然挑戰中國「統一底線」、「一國兩制」基本制度的企業，其後續命運可想而知，「對這種自找涼涼、自尋死路之舉，一句『活該』，想必全中國近14億人都不會反對。」

文章批評這些企業「吃中國飯砸中國人鍋」，必須對其強調三點，一是「統一」是全體中國人的底線，敢於觸碰這條底線的，都是自尋死路，「只要碰了我們的底線，就別怪我們有所反應、傷了你利潤的生命線」；二是中國人的憤怒不單單是言語，而會轉化為實打實的行動，「中國人有決心、有意志、有能力讓你徹底涼涼」；三是中國主權利益不是可以交換的有價物，「中國人絕對不好糊弄，不要心存僥倖、兩面三刀，否則只會死得更慘。」

文章結尾道，市場有國界，但信息無國界；商業無國界，但消費者有國界。「所有希望分享中國發展紅利的境外企業，請好自為之！」