【逃犯條例】人民日報海外版：籲台政府收回黑手　否則將引火燒身

反修訂《逃犯條例》引發的衝突持續，而在台灣，隨著2020大選的逼近，民進黨和總統蔡英文就香港問題頻頻發聲，更已明確表示「將會以人道救援的方式，給予個案上的協助」，而部份參與衝擊立法會和後續行動的示威者已陸續抵達台灣尋求庇護。 大陸官媒《人民日報》海外版今天（13日）刊文指出，香港的嚴峻局面少不了外部勢力的推波助瀾，台灣民進黨政府和「台獨」勢力出錢出力，以此來博取選舉利益、抹黑大陸攻擊「一國兩制」，呼籲台政府收回涉港黑手、停止干涉香港事務，否則終將引火燒身、害人害己。

文章指，香港的嚴峻局面少不了外部勢力的推波助瀾，台灣民進黨政府和「台獨」勢力出錢出力，以此來博取選舉利益、抹黑大陸攻擊「一國兩制」。（資料圖片）

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指民進黨介入暴亂證據確鑿

文章指出，以「反修例」為幌子的各種激進抗爭，暴力化程度不斷升級，社會波及面愈來愈廣，民進黨政府和「台獨」勢力一步步介入香港暴亂，而全國政協副主席、前香港特首董建華此前公開點名台灣和美國是暴亂的幕後黑手。

文章稱，台灣總統蔡英文多次通過傳媒採訪、演講、網上發文等方式，聲援激進亂港分子。民進黨主席卓榮泰露骨要求黨內相關部門「研議擴大聲援香港的作法」。台灣政黨時代力量成員公開在社交網站上為香港暴徒籌集物資，宣稱「港人衝前線，台灣做後勤」。「不但說，而且做。既出錢，又出力，證據確鑿，內外勾連的判斷早就實錘，亂港背後『無大台』的說法不攻自破」。

文章又提及，正是接收到台灣政府用言行發出的支持信號，數十名曾衝擊立法會的激進示威者順利逃匿至台灣，並要求提供庇護。

文章指出，台灣政府出於一黨一己之私，對香港暴亂升級見獵心喜，要做西方某些勢力插手香港事務的同路人，相關言行就是將香港暴亂與台灣政局和「一國兩制」聯繫起來，煽動反對派和部份激進勢力對抗香港警方和特區政府，蠱惑某些「不知前因後果的台灣民眾」為自己背書，以此來火中取栗，這是非常嚴重的誤判。

數十名曾衝擊立法會的激進示威者早前抵達台灣尋求庇護。（資料圖片）

港暴徒受「台獨」資助同流合污

文章稱，台灣政府這些做法一是為博取選舉利益，為競選連任鋪路，隨着台灣進入大選周期，一心「抗中」的蔡英文很快在香港找到了「知音」，為拉抬自己的選舉聲勢到處煽風點火；二是為污名化「一國兩制」找口實，為「台獨」勢力拒統尋藉口，為此老調重彈，妄稱香港此刻的情況顯示「一國兩制」不可行。

文章強調，台灣政府不過是借題發揮，把部份上街的香港青年當槍使，以此抹黑大陸攻擊「一國兩制」，對年輕人的真實境遇與未來發展並不關心，居心很可恥。「『台獨』分子公開跳出來資助香港暴徒，而香港暴徒受到資助後不斷暴力升級，實際是與『台獨』分子同流合污，後果很嚴重。」而大陸針對各種「反中亂港」勢力，必須堅決追究法律責任，包括追究幕後策劃者、組織者和指揮者的刑事責任，誤判形勢者必將自食苦果。

台政府操弄港議題 兩岸關係雪上加霜

文章稱，台灣政府和「台獨」勢力操弄香港議題，使兩岸關係雪上加霜。對「一國兩制」肆意抹黑，進而挑起對大陸敵意，製造兩岸對立，是典型的損人不利己做派。如今大陸赴台個人遊暫停，大陸影片、人員暫停參加金馬獎，都是兩岸關係趨冷的温度計，台灣政府應當反躬自省，「誰為為之，孰令致之？」

文章最後稱，與其煽風點火，不如把心思放到正道上，多想想怎麼改善兩岸關係，惠及經濟民生。因為兩岸關係搞不好，台灣民眾最終會把賬算到該算的人頭上。「而『一國兩制』台灣方案在台激發的正面反響，絕不是一心污名化的勢力所可左右的。」呼籲台灣政府應當謹言慎行，停止干涉香港事務。「否則煽風點火者，終將引火燒身，害人害己，又有何益？」

（人民日報）