北京「權貴」名車佔路爭議扯上香港風波　揭內地網絡官民角力

最近內地網民因應香港示威浪潮，「翻牆」發動「帝吧出征」，意在展示官民一心「兄弟爬山」的威力。與此同時，有疑似北京「權貴」駕名車堵塞醫院急救專用通道，盛氣凌人，引發內地輿論迴響。 內地網絡生態自成一角，牆外人往牆裡看，往往如霧裡看花，搞不清楚箇中運作方式，而上述兩宗事件看似互不相干，卻可透露一些有趣端倪。

官方原本冷待「帝吧出征」

對於香港事態，內地官民意見基本上並無二致，均認為示威浪潮過了火，挑戰「一國兩制」底線，警隊需要就此嚴正執法。雖然官方在大半月前不阻止也不鼓勵，甚至語帶譏諷，但隨著海外輿論壓力與日增，當局一改初衷，表揚「帝吧出征」體現愛國情操，稱之為「愛國網友守護赤誠」。

網絡攻勢當然欠缺軟性推銷，少不免是大規模「洗版」留言貼圖，以及無休止對罵，可是「帝吧出征」成功以海量文宣，對牆外世界表達「中國有權不高興」，並且全世界表明內地官民一心，對港立場並無二致。

一輛白色勞斯萊斯私家車在北京婦產醫院外涉嫌堵塞「急救專用道」。（網上圖片）

內地網絡管控極為嚴密，網民「翻牆」有違法之嫌，亦有受罰先例，而中共當局一向對民間自發活動甚為警惕，對於「志願軍」的愛國行動，預設態度是冷眼旁觀。

不過新一輪「帝吧出征」正好反映，一則官方監控極具彈性，必要時也會放手讓「志願軍」一試，予以方便和鼓勵，二則官方「愛國敘事」佔據內地主流輿論，獲得為數龐大的網民和應，以至主動獻身於海外文宣。

涉事女子：你動我怎麼了

在民族主義語境下，內地網絡生態呈現「官民一體」，國家與社會遙相呼應，可是一旦情境轉移，這種粗略印象就不一定站得住腳。例如上星期「勞斯萊斯佔路事件」就有3點疑雲引發輿論風波：

涉事車輛掛上「京A88XXX」車牌，有網民指出「京A」現已屬珍稀車牌，持有者主要為官方機關人員，又或者是追求身份象徵的有錢人；

涉事女子囂張跋扈，無視警員勸籲，還質問交警「你動我怎麼了」，聲稱並不會將車駛走，而且自己也沒有駕駛證；

事件曝光後，相關消息和短片疑似一度被大規模刪除，不過很快又重新廣傳，「敏感」評論也沒有被封禁。

網民：百姓們還正在護旗

權貴橫行？豪強欺民？有內地網民就聯想到香港風波：「百姓們還正在護旗，權貴就騎在人民頭上拉屎。」另有網民則慨歎：「我感覺又能理解為什麼香港人不信任內地，質疑內地沒有所謂的『第四公權』。」

不過也有評論認為，兩件事不應混為一談，甚至諷刺涉事女子以為「以為這裏是香港」，可以「對警察態度囂張」。

一如處理「帝吧出征」，是次官方彈性處理爭議，可說是「開放討論」以疏導輿情，所以外界才看得到「踩紅線」的評論。公安機關也迅速解畫，指該女子是「某公司法人代表」，「京A」車牌是買來的，原本屬於一麵包車車主。該女子亦就事件道歉，並澄清自己是「個體戶」，沒有找人「刪帖」。

從上述事例可見，內地網民一方面認同「愛國敘事」，願意為之「翻牆」作戰，另一方面卻不忘官民之間的權力差距，炮轟濫權事件。官方一直希望呈現「和諧」網絡生態，當中「主旋律」領導一切和「賞善罰惡」，然而事實表明監控並非絕對，牆後世界不是鐵板一塊，也可以是個攻守角力場。