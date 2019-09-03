【逃犯條例】台灣外交部：北京勿將形勢惡化的責任推卸到外力干預

反修例風波爆發以來，大陸方面多次指美國及台灣等介入香港事務。台灣外交部發言人歐江安今日（3日）表示，呼籲北京當局信守對香港高度自治的承諾，不要以台灣及相關國家對香港民眾的關心，就當做指控外界介入的藉口，不要把形勢惡化的責任推卸到外力干預。

台灣總統蔡英文今日（3日）在Facebook發文，稱台灣國安會「香港情勢發展專案小組」會隨時掌握及因應香港局勢，她聽取報告後做出了四點指示。（蔡英文Facebook）

歐江安表示，香港形勢讓人憂心，國際社會高度關注，希望香港盡速恢復穩定，會持續密切關切香港形勢，但不會介入香港事務，呼籲不要因為任何一方錯估形勢，導致發生鎮壓的歷史遺憾。

歐江安呼籲香港政府避免過度執法，以積極對話化解與人民對立，讓衝突和平的解決，希望香港政府不要以強制鎮壓的方式對待香港人民不同意見的自然表達。

歐江安稱，台灣堅定支持香港的民主自由，也期待香港與台灣一樣享有自由政治權力。這是基本立場也是普世價值，不會因為外在形勢改變。總統蔡英文已召開國安會議並做出四點指示，外交部會配合執行。

大陸要求台灣停止干涉香港事務

大陸方面多次指台灣介入香港事務。官媒《人民日報》海外版在8月13日發表評論員文章稱，民進黨當局和台獨勢力一步步介入香港暴亂的事實已經很清晰，指台灣當局「應當謹言慎行，停止干涉香港事務」。對於有香港示威者到台灣尋求庇護，大陸國台辦8月19日稱，民進黨當局公然聲稱為犯罪份子提供庇護，讓台灣成為「避罪天堂」，亦破壞香港特區的法治。

（綜合報道）