央視董卿赴美產子卻大談愛國遭惡評　胡錫進：愛國門檻別定太高

被稱為「央視一姐」的女主持董卿在電視節目《開學第一課》中教育學生要愛國和愛護五星紅旗。卻有網民發現，董卿曾赴美產子，讓兒子成為美國人，引起網民批評她的做法十分虛偽和矛盾。 官媒《環球時報》總編輯胡錫進今日在微博就事件發文評論，指若果要對「愛國」下定義，門檻別定得太高；又稱自己不認為一個人的兒女取得美國籍，她就不愛國，或者不可以談愛國，「愛國是情感，然而每一個人都有具體的個人利益。」

胡錫進指，不覺得一個人如果孩子取得美國籍，她就不愛國，或者不可以談愛國。（資料圖片）

胡錫進在文中寫道，對愛國做定義，門檻別定得太高。弘揚愛國主義無疑是正能量，但別把愛國主義與特定的政治目的聯繫起來，要盡量保持它的純粹和廣泛。

胡錫進提到「央視一姐」女主持董卿一事，稱把她說愛國和她孩子是美國籍兩件事一對照，是挺「彆扭」的，網友的不滿是「情不自禁」的，他們的邏輯「蠻強大」的。但是另一方面，他不覺得一個人如果孩子取得美國籍，她就不愛國，或者不可以談愛國。

他又指，親人中沒有人移民海外，但理解仍有人希望兒子獲得美國或者某個西方國家的國籍。必須承認，美國和西方國家對許多老百姓仍有吸引力的，個人的人生安排、家庭規劃如今都挺自由的，社會無需干涉。

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自稱「既愛國又愛黨」 二者自然統一

胡錫進認為，愛國主義在中國引起的爭論太多，必須做出四點釐清。一是任何人都不應隨意指責別人不愛國，給輿論的對立者貼上「賣國」的標籤；二是在當前中美戰略博弈不斷激烈的情況下，愛國主義無疑是國家應對挑戰的正資源，是中國反制美國的力量源泉之一；三是「愛國是情感」，然而每一個人都有具體的個人利益，盡量不要把兩者對立，不要把愛國或者不愛國「標籤化」；四是官員和公眾人物需要更加謹言慎行，他們的責任和影響力更大，輿論對他們有額外要求，他們應當對此理解並適應。

發文後不久，胡錫進又在微博發文補充道，自己既愛國，又愛黨。對他來說，二者是自然統一的。「有人使勁掰扯愛國所說的國是什麼內涵，他們這樣做顯然是在搞政治。我想對他們說，搞政治，請找別的噱頭，離愛國主義遠點。」

董卿在節目上教學生愛國，卻被揭赴美產子，惹來非議。（視覺中國）

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赴美生子卻大談愛國 「央視一姐」董卿惹惡評

早前報道，被稱為「央視一姐」的女主持董卿在電視節目《開學第一課》中教育學生要愛國和愛護五星紅旗。惟此番「正能量」言論卻意外惹來大批內地網民的惡評。有人揭發董卿曾赴美產子，讓兒子成為了美國人，自己卻在中國教育孩子要熱愛祖國，做法十分虛偽和矛盾。

而面對「赴美產子」的質疑，董卿則曾自辯孩子是美國籍，為的是能讓孩子接受到更好的教育，並不影響她自己愛國。