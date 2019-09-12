【非洲豬瘟】商務部：確保節日供應　適時投放儲備凍豬肉和牛羊肉

受非洲豬瘟疫情影響，內地豬肉供應持續緊張，價格亦在短期內大幅上漲。多地紛紛出台補貼等措施應對。 臨近中秋節及十一國慶，商務部今日（12日）表示，會適時投放中央和地方儲備凍豬肉和牛羊肉，確保節日市場穩定供應。

8月20日，總理李克強在哈爾濱考察期間到菜市場了解豬肉價格變動和銷售情況。（中新社）

商務部稱，從商務部監測的情況來看，9月份以來，各地的生活必需品市場供應中，肉類、雞蛋的價格有所上漲，漲幅趨緩，蔬菜水果的價格小幅回落。9月2日到8日，全國36個大中城市，豬肉、牛肉、羊肉、雞蛋的批發價格，漲幅比前一周分別回落7.4%、0.6%、0.2%和0.4%，蔬菜及水果的批發價格比前一周分別下降了0.5%和0.9%。

商務部又稱，將會同有關部門和地方，加強產銷銜接，拓寬貨源渠道，積極增加生活必需品，特別是豬肉以及牛羊肉、禽肉、雞蛋、水產品等產品的供應，適時投放中央和地方儲備凍豬肉和牛羊肉，確保節日市場穩定供應。

據早前報道，在廣東，官方計劃在中秋、十一國慶期間，投放省級凍豬肉儲備3150噸，以確保供應，穩定價格。而在此前，廣東已投放省級凍豬肉儲備630噸，廣州市亦宣布在本月組織投放1600噸凍豬肉儲備。

（綜合報道）