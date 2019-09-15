【逃犯條例】深圳機場8月客運量增逾9%　分析：受惠香港機場癱瘓

深圳市機場股份有限公司（下簡稱「深圳機場」）今日（15日）公布8月份生產經營快報。當中顯示，當月深圳機場的航班起降架次、旅客吞吐量、貨郵吞吐量均有所上升。 香港機管局公布的數據則顯示，香港國際機場今年8月錄得客運量及飛機起降量，均較去年同期下降。 本港反《逃犯條例》風波持續3個多月，期間曾先後發生數次機場集會和示威，8月更有近1000班航班取消。有分析認為，深圳機場承接本港機場停擺所受影響的旅客，因而成為本次風波的「受惠者」。

深圳機場8月旅客吞吐量增逾9%。（視覺中國）

公告顯示，深圳機場8月航班起降3.16萬架次，較去年同期增加5.8%；旅客吞吐量469.12萬人次，較去年同期增加9.2%；貨郵吞吐量11.06萬噸，較去年同期增加7.1%。前兩項指標較去年同期增幅均較7月有所擴大。7月深圳航空的航班起降架次增幅為4.3%，旅客吞吐量增幅為7.8%。

而在今年1至8月，深圳機場的航班起降架次為24.41萬架次，較去年同期增長3.4%；旅客吞吐量為3500.71萬人次，較去年同期增長6.8%；貨郵吞吐量為80.5萬噸，較去年同期增長2.2%。

本港反《逃犯條例》風波持續3個多月，香港機場更成為主要「戰場」之一。圖為726「和你飛」集會現場。（資料圖片）

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本港機場8月客運量跌12.4%

與此同時，本港機管局今日（15日）亦公布8月航空交通量數字。香港機場8月錄得客運量為600萬人次，飛機的起降量則為3.5萬多架次，與去年同期比較，分別減少12.4%及3.5%。在貨運量方面，亦下降11.5% 。

機管局指出，月內機場運作及航班升降受到多日在機場舉行的公眾集會影響。客運量減少主要受旅客人數下跌影響。與去年同期比較，來往中國內地、東南亞及台灣的客運量錄得明顯跌幅。在主要貿易地區中，來往東南亞及中國內地的貨運量跌幅最為顯著。

8月中上旬的「萬人接機」等集會，合共有逾1000班航班需要取消，機場運作一度癱瘓。（美聯社）

「萬人接機」集會後 深圳機場A股一度升停板

本港反《逃犯條例》風波持續3個多月，香港機場更成為主要「戰場」之一。8月中上旬的「萬人接機」等集會，合共有逾1000班航班需要取消，機場運作一度癱瘓。

8月12日晚，內地民航局表示，針對近期香港機場安全運行受到的影響，局方作出部署，通過增加運力、做好機票退改簽、提升粵港澳大灣區機場群中轉能力，保障內地與香港間旅客正常出行。市場憧憬香港國際機場運營受阻後，深圳、廣州等地民航未來會受惠，深圳機場A股次日（13日）升一成漲停，白雲機場A股亦升逾4%。

中信證券當時曾發表報告指出，香港機場事件短期將造成其旅客流失，深圳機場有望承接三分之一旅客。長期看，事件或提升深圳機場國際樞紐戰略地位，加速國際樞紐建設，2025年深圳機場國際客流或增至1900萬人次。