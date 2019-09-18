【逃犯條例】黃之鋒等赴美求援　華外交部：挾洋自重圖謀註定失敗

美國國會及行政當局中國委員會（CECC）在香港時間17日晚舉行聽證會，討論香港的動盪局勢及美國政策，香港眾志秘書長黃之鋒、藝人何韻詩和大專學界國際事務代表團發言人張崑陽3名香港人出席發言。 對此，中國外交部發言人耿爽在今天（18日）的記者會上表示，警告某些人，任何企圖挾洋自重，反中亂港的圖謀都註定是徒勞的，也註定會失敗。

黃之鋒和何韻詩。（合成圖／美國國會直播截圖）

耿爽又指，他和同事已就類似問題多次作出回應；香港是中國的香港，香港事務純屬中國內政，中方敦促美方以及其他有關方面不要插手中國的內部事務，不要干涉中國的內政。

據早前報道，中國外交部發言人華春瑩16日即針對黃之鋒到訪美國表示，黃之鋒「身為中國人，卻到處去乞求外國干預中國的內部事務」。

她指出，國務院港澳事務辦公室的發言人，已經給予明確定性，「我想他是沒有甚麼資格來對中美關係當中的相關問題說三道四的」。她又指，中方在涉港以及中美經貿磋商問題上的立場，是一貫和明確的。

黃之鋒17日在美國國會聽證會上稱，香港「危險地邁向一國一制」，又指中國「派坦克車入城依然是不理智，但非不可能（sending in the tanks remain irrational but not impossible）」，他希望2019年將會歷史分水嶺，「歷史學家會慶祝美國國會曾與香港人和人權民主站在同一邊」。

何韻詩則要求美國國會支持香港，通過《香港人權和民主法案》，強調此非所謂的「外國干預」亦非香港獨立，又形容今次是有關普世價值的全球抗爭，香港站在最前線，「我們曾經懼怕沉默可能會帶來甚麼，而我們現在已經變得無懼。（we are once fearful of what might have come with our silence. And for that, we have now become fearless.）」

（綜合報道）