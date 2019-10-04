【觀察】光頭警長、建制戰狼獲禮遇　內地網紅效應難「出口」

香港示威風波持續近4個月，有兩位港人搖身一變為內地網紅，第一位是「光頭警長」劉澤基，他在7月30日葵涌衝突中，向大批示威者舉槍示警，獲內地網民和傳媒稱許為「英勇警員」。 另一位「網紅」是立法會議員何君堯，《人民日報》（海外版）旗下公眾號「俠客島」便如此介紹他：「作為建制派的議員，何君堯的立場一直非常鮮明，因為仗義執言，他被一些媒體譽為『建制戰狼』。」實則兩人均獲邀赴京，出席十一國慶閱兵，其中劉澤基更獲內媒追訪，一路上也備受當局禮遇。

何君堯：元朗人一向保鄉衛族

劉澤基的微博於2011年11月注冊，現時可見的第一則帖子發布於今年9月16日，迄至10月4日下午，該微博已發出59則帖子，並有逾76萬名「粉絲」。何君堯的微博則於2013年5月注冊，迄至10月4日下午，該微博已發出523則帖子，並有逾78萬名「粉絲」。

光頭警長劉澤基。（資料圖片）

不論是劉澤基抑或是何君堯，每一帖子都獲成千上萬的讚好，從網絡營銷角度觀之，可說是非常成功。儘管兩人在內地大受歡迎，然而香港政府、警隊和建制派卻顯然沒有那麼熱情，警方從未刻意大肆宣傳劉澤基的事蹟言行，建制派則一般與何君堯保持距離，甚至偶有微言。

7月21日晚上，數以百計白衣人在元朗站襲擊示威者和市民，警方事前並未據消息作部署，事發時完全沒有止暴制亂，致使流傳「警黑勾結」之說。其後網上影片顯示，何君堯當晚與白衣人握手互勉，他本人承認並表示：「同白色衫人握手就有原罪？」他續指元朗人一向保鄉衛族，而所有暴力行為均須被檢控。

建制中人拒支持「清牆」行動

除了捲入 721元朗事件，最近何君堯於全港18區舉行「香港清潔日」，主張要「洗淨牆壁」及清理「垃圾」，矛頭直指各區「連儂牆」。《明報》9月23日專欄就此引述「一名傳統建制陣營中人」，指「人代、政協的大部份核心人士」不認同其做法，認為既沒有效果，又只會挑動更大矛盾。

至於劉澤基，其聲名鵲起源於7月30日晚上葵涌衝突。根據警方講法，當時有市民在葵芳港鐵站附近遇襲，劉澤基與同袍赴現場處理，回程時被示威者包圍、投擲雜物及刻意襲擊，當時劉澤基被多人襲擊，為保護自身及同僚安全，於是舉起已裝上布袋彈的長槍，示警戒備。

立法會議員何君堯7月21日晚元朗暴力事件發生前，被拍到與多名白衣人握手、合照，被懷疑與事件有關，他事後斷言否認。（網上截圖）

警隊是執法機關，按其誓詞所示，既須「遵從、支持及維護香港特別行政區的法律」，也要在行使職權時「不畏懼、不徇私、不對他人懷惡意、不敵視他人及忠誠、努力」。葵涌衝突是有擦槍走火之虞的一幕，警方若秉持理念，一則不願見傷亡悲劇上演，二則不會以宣揚對峙和遏制場面為榮。

未獲港媒和官方厚待

外交部發言人華春瑩於7月在黨媒《學習時報》撰文，坦承國際輿論格局總體上是「西強我弱」，目前中國解決了「捱打」、「挨餓」的問題，但要真正強起來，徹底解決「捱罵」的問題依然任重道遠。用較溫和的講法，是「中國故事」的感染力欠佳，難以走出國門，未能收得預期效果。

套用於香港示威風波，北京牢牢掌控內地「主旋律」，但一踏足至牆外世界，由治下香港到海外輿論場，毋可否認是處於下風。劉澤基以「英勇警員」和「愛國港人」身份紅遍內地，可是回到香港，各方傳媒和官方都未特別厚待；何君堯更是有爭議人物，部份建制中人更是敬而遠之，暫遑論有望成為意見領袖。

從公關角度看，劉澤基的「英勇」和何君堯的「敢言」經內地官民「來料加工」，發揮可觀的網紅效應，以至兩人的一舉一動也會成為新聞。不過事實證明，牆內與牆外的輿論語境大相逕庭，正如此前官媒文宣和民間「帝吧出征」所示，網紅效應要「內銷轉出口」毫不容易，其中防火長城更是難以迴避的因素。