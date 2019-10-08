【逃犯條例】NBA總裁撐莫利言論自由　胡錫進：對華態度幼稚畸形

美國NBA侯斯頓火箭隊總經理莫利（Daryl Morey，內地稱莫雷）日前於Twitter上載寫有「Fight For Freedom」、「Stand With Hong Kong」標語的圖片，支持香港示威，遭到內地官媒及網民批評，內地多個贊助商、合作機構、直播平台亦宣布與火箭隊「割席」。 NBA賽會見勢色不對，周一（7日）隨即發表聲明，表示「對莫利冒犯了很多中國朋友和球迷表示遺憾」，火箭球星夏登也出面致歉，惟此舉在美國政界和民間惹起反彈，國外網民怒批NBA為利益向中國「跪低」，迫使NBA總裁施華澄清，NBA支持莫利有言論自由，強調莫利的態度只代表個人。 而就施華表態一事，《環球時報》總編胡錫進周二（8日）在微博發文稱，中國球迷和公眾不會買美國政治正確的賬，又批評美國的輿論精英「對華態度幼稚而畸形」。

莫利在Twitter發布貼文撐香港反修例示威運動，隨後刪去。（Twitter截圖）

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NBA總裁：支持莫利行使言論自由

對於莫利支持香港引發的軒然大波，身在日本的NBA總裁施華坦白承認，「毫無疑問，經濟方面的影響十分明顯，那個帖文帶來的影響相當巨大。」他還說，「我已看過一些媒體報道，認為我們並不支持莫利，但事實我們有支持他。」

施華又解釋稱，「身為一個價值主導的機構，我希望清楚說明，莫利行使言論自由的權利是得到支持的。」他表示，「我們向中國球迷道歉和支持一個人有表達觀點的權利並不矛盾。」

NBA總裁施華指出，聯盟並非不支持火箭總經理莫利。（Getty Images）

胡錫進：文化交流須以相互尊重為基礎

胡錫進則認為，施華發聲的目的是想「緩和美國輿論對NBA『不支持莫雷』的聲討」，但「效果不佳」。胡錫進說，「美國人仍不依不饒，同時他的這一發聲在中國社交媒體上又被罵慘了。這就是體育一旦走入政治雷區的必然結果。美國越逼NBA政治正確，越會逼窄NBA的路。因為中國球迷和公眾才不會買美國政治正確的賬。」

胡錫進又將矛頭指向莫利，稱他「害了火箭隊」，而美國的政客和媒體人「把整個NBA拖下水」，是「太傲慢」和「越來越不自信」。

胡錫進在微博上發文稱，中國球迷和公眾不會買美國政治正確的賬。（資料圖片）

他們不記得要尊重自己的客戶了，他們變得要翹著鼻子公開表達對客戶的不屑，以此來印證自己的高貴。我是越來越不看好美國當下的這撥政治和輿論精英，他們狹隘、衝動，理性不斷打折。他們的對華態度幼稚而畸形。 胡錫進

胡錫進在文章最後表示，他認為文化交流是好事，但如果不知道文化交流必須以相互尊重為基礎，動輒逞能冒犯對方，「就是十足的蠢貨」。

胡錫進微博評論。（微博截圖）

（綜合報道）