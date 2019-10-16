【人權法案】全國人大外事委：公然插手港務　強烈譴責堅決反對

美國眾議院通過《香港人權與民主法案》後，中國繼外交部、港澳辦、中聯辦等後，全國人大外事委員亦於周三（16日）下午發聲明回應，指法案是公然插手香港事務，粗暴干涉中國內政，予以強烈譴責及堅決反對。

聲明指，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」、高度自治得到全面有效實施，「取得舉世公認的成功」，依照《中華人民共和國憲法》、香港《基本法》以及香港特別行政區本地法律，香港同胞享有廣泛的自由和民主權利，「然而美國國會眾議院罔顧事實、顛倒黑白、是非不分，無視國際法和國際關係基本準則，無視香港一些激進勢力和暴力分子嚴重破壞香港社會安全穩定、公然挑戰『一國兩制』原則、帶有恐怖主義特徵的暴力犯罪事實，無視香港社會各界的民意訴求，以『人權』、『民主』之名，行搞亂香港，牽制中國發展之事」。

聲明指美國眾議院無視香港一些激進勢力和暴力分子嚴重破壞香港社會安全穩定、公然挑戰『一國兩制』原則、帶有恐怖主義特徵的暴力犯罪事實。（資料圖片）

聲明重申香港是「中國的香港」，香港事務是中國內政，絕不允許任何外國插手，「我們強烈敦促美國國會及一些政客立即停止干涉香港事務，恪守國際法和國際關係基本準則，立即停止推動審議有關涉港法案，多做有利於中美兩國長遠發展和根本利益的事」。

另一方面，中央廣播電視總台亦在其微信公眾號發表「國際銳評」，指法案如果最終通過成法，不僅將損害中美關係，損害香港繁榮穩定，「也將嚴重損害美國自身利益」。

評論更指，愈來愈多人已經看清，當前香港面臨的根本不是所謂人權和民主問題，而是盡快止暴制亂、恢復秩序、維護法治的問題，「美方一些人插手香港事務，根本不是為香港好，而是要借此牽制中國發展」。美國眾議院通過法案，只會助長「反中亂港分子」的囂張氣焰，進一步惡化香港公共安全形勢，損害香港發展。評論在最後強調，中方必將採取有力措施堅決反制，堅定維護自身主權、安全、發展利益，「美國一些人應當認清歷史大勢，立即停止推進相關法案，立即收回禍港黑手！任何外部勢力企圖分裂中國都是癡心妄想，必將付出代價！」。

（綜合報道）