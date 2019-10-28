13歲男孩殺人免刑責僅被收容教養3年 　人大審議未成年法爭論激烈

近日遼寧大連一名13歲少年被指企圖性侵一名10歲女童，遭拒絕後用刀將對方捅死。由於兇徒未滿14歲，當地警方表示不予追究刑責，事件引發未成年是否應該加大刑法和提早入刑年齡的爭論。

綜合媒體10月28日報道，大連公安24日對大連市一13歲男孩殺害10歲女孩的故意殺人案件進行了通報。警方表示，由於加害人蔡某某未滿14周歲，未達到法定刑事責任年齡，依法不予追究刑事責任，並於10月24日依法對該男孩進行收容教養3年。

大連警方表示，目前對蔡某某采取的收容教養是法律框架內最嚴厲的措施。

大連一名13歲少年（左）被指企圖性侵一名10歲女童（右），遭拒絕後用刀將對方捅死。（資料圖片）

據內媒上觀新聞報道，對於警方上述的通報，受害女孩的家屬表示拒絕接受，並指出，收容教養能教養幾年？能關他一輩子嗎？這種人會因為收容教養而悔改嗎？我們的目的不是什麼民事賠償，就是想讓兇手償命，讓兇手『關一輩子』，讓他付出代價，不能再危害社會。

內地社交平台上很多網友評論稱，「都是未成年，殺人的得到了保護，死的卻白死了，悲哀」「應該判死刑，收容教養太便宜他了」「不能因為是未成年就原諒，應該坐牢到18歲然後槍斃，這種人留在社會就是禍害」等言論。

被殺害10歲女童頭七，母親含淚來到案發現場祭奠。（網上圖片）

這幾年，內地未成年犯罪的惡性事件頻發。

2015年10月，湖南邵東縣三名未成年學生因為偷東西被女教師發現後，將老師捂死。由於沒達到刑事責任年齡，之後被送往工讀學校。

2016年6月，四川金川縣13歲少年為搶一部手機，將過路23歲女老師潑汽油特重度燒傷，且在事發到被控制這幾天內，方某又接連犯下了盜竊和搶奪路人等兩起案件。最終方某卻因未成年而被放回家，由其父親每天在家看守。

2018年12月，湖南省益陽市沅江泗湖山鎮一名12歲的小學六年級男生，持刀將自己的親生母親殺害在家中。後來因未滿刑事責任年齡，男孩被釋放，其親屬表示想把他送回學校繼續接受教育，卻遭到了該校家長們的反對和擔心。

內地對刑事責任年齡是這樣規定的：不滿14周歲的未成年人不需要承擔刑事責任。已滿十四周歲不滿十八周歲的人犯罪，應當從輕或者減輕處罰。已滿十四周歲不滿十六周歲的人，犯故意殺人、故意傷害致人重傷或者死亡、強姦、搶劫、販賣毒品、放火、爆炸、投放危險物質罪的，應當負刑事責任。已滿十六周歲的人犯罪，應當負刑事責任。而根據未成年人保護政策，未成年人犯罪應當教育為主、懲罰為輔，從輕、減輕或者免除處罰。

就如有的評論說，只要你是未成年，即使十惡不赦，也無法判刑。正因為此，很多人呼籲把中國刑事責任年齡從14周歲降至12歲或10歲。

全國人大常委會審議預防未成年人犯罪法修訂草案時，如何對待未成年人犯罪的問題引起多名委員的關注。（央視截圖）

10月27日，十三屆全國人大常委會第十四次會議舉行分組審議，審議未成年人保護法修訂草案和預防未成年人犯罪法修訂草案。

不少委員認為，有些家長和孩子鑽了未成年人犯罪處罰輕或不入刑的空子，針對未成年人犯罪出現的新特點，法律定罪和量刑的力度應加大。也有觀點認為，鑑於未成年人身份的特殊性，對 「嚴刑重典」應該謹慎。還有觀點認為，應該對刑法進行延伸修改，設立未成年人專章。

不過，對於目前社會各界高度關注的「降低刑事責任年齡門檻」問題，這次的修訂草案暫沒有涉及。