【人事觀察】解碼中共四中人事：「到站下車」的邏輯與變量

備受矚目的中共十九屆四中全會，本月28日至31日在中國政治地標性建築——京西賓館召開，中國政壇的頂級高官們閉門商討如何「堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化」，作為中共十九屆中央委員會中一次承前啟後的重量級中全會，除上述主題外，人事也是另外一個焦點。在四中全會召開前，有關人事的政治流言就已經此起彼伏。

根據以往歷史，中央全會會期前後的確通常會是中共高層人士調整的關鍵周期，尤其是每屆中央全會中的「四中」，更是被認為是一屆中央全會進行調整的「期中」關口。 中共十九屆四中全會的前政治局會議，中共決策層也對中共省部級高官重新進行了排兵佈陣，最新公布的人事動向涉及地方三個和一箇中央部委。此舉，料將掀開了中共階段性的省部級人事變動的序幕，中共官場上又將上演一輪人事大換血，而官場人事的新陳代謝，在基本邏輯之外，也有變量。

內蒙古、寧夏、河南三省區突然同時換帥，提前拉開了此次中共四中全會人事佈局的序幕。（資料圖片）

九位大員省部級面臨「到站下車」

10月25日，一日之內，內蒙古、寧夏、河南三省區突然同時換帥，提前拉開了此次中共四中全會人事佈局的序幕。 寧夏書記石泰峰調任內蒙古書記，河南省長陳潤兒調任寧夏書記，內蒙古書記李紀恒隨後確認進京，接替到齡退休的黃樹賢擔任民政部部長。此舉表明，中共新一輪的省部級大員調整正式拉開帷幕。

多維新聞梳理統計，2019年中共省部級層面，除卻剛剛退休的黃樹賢，還有9位大員在65歲退休年齡線上。其中，地方身份大員中，有6人年齡已經達到或者超過65歲，他們分別是：山西省委書記駱惠寧、遼寧省委書記陳求發、廣西自治區政府主席陳武、雲南省委書記陳豪、貴州省委書記孫志剛、新疆自治區政府主席雪克來提•扎克爾。其中，雪克來提•扎克爾已經66歲，已經超過中共正部級官員65歲退休的年齡線。中央部委層面，農業農村部部長韓長賦，國家市場監督管理總局局長張茅，中國社科院院長謝伏瞻3人，也都在中共省部級官員65退休年齡線上。

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他們之中，資歷最深的是駱惠寧，有安徽、青海、山西三地任職經歷，是中共十七屆中央候補委員和十八屆、十九屆中央委員，他從2016年6月開始擔任山西省委書記。陳求發是兩屆中央委員，曾在航天系統、工信部、湖南任職。在2012年的中共十八大中，陳求發當選為中共第十八屆中央委員會委員。2013年「空降」至湖南省政協主席，躋身正省級。2016年6月，從「政協官員」轉型到「一省之長」——擔任遼寧省長，並在1年後升任省委書記。從年齡上分析，1954年出生的陳求發，料將「到站下車」。至於雪克來提•扎克爾和陳武，二人皆為少數民族官員。中共在少數民族官員的任用上，通常在年齡上的限制較為寬鬆，未來全國人大或全國政協可能為二人留有席位。

根據中共的《黨政領導幹部職務任期暫行規定》，各級政府黨政領導職務每個任期為五年，省部級黨政正職官員退休年齡是65歲，但任期未滿的可延期3年，所以也有正省部級官員會在68歲才退休。雖然，中共政壇近年來人事任命明顯不唯年齡論，更多注重官員的綜合能力和是否具有敢於面對難題和承擔責任的特徵，但通常都是個例。因此，他們「到站下車」符合中共官場的邏輯。

新老換血 人事調整的邏輯與變量

當然，對於類似即將退休的官員來說，仕途並非沒有轉機。這些到齡的官員，如果能力突出，在合適的時機，也有可能更上一層樓，繼續在官場釋放能量。比如，擔任有「小國務院」之稱的發改委「一把手」的何立峰，在2018年兩會升任中國政協副主席，晉升為副國級國家領導人，他的仕途也得以延續，並作為中共總書記習近平的經濟顧問，時常出現在各種重要場合。全國政協副主席兼秘書長夏寶龍，也是一例，他在浙江省委書記任上退居二線，進入全國人大擔任副主任委員一年後，擔任現職，躋身國國家領導人行列 。

平調進京的李紀恒（右一），仕途還有變量。（新華社）

李紀恒可能就是最新調整後存在轉機和變量的一例。今年62歲的李紀恒是廣西貴港人，仕途均在邊疆省份，在赴任內蒙古之前，先後擔任過廣西黨委副書記與雲南省委書記。從中共十五大起就進入中共中央委員會，連續三屆擔任中央候補委員，十八大之後正式成為中央委員。這樣的履歷，在中共政壇人才雲集的省部級大員層面的並不多見。

此番進京只是平級調動並非高升，但如無意外，以李紀恒的資歷，在民政部部長之後，2022年屆滿65歲的他，在中共二十大後進入人大或者政協，擔任人大副委員長或政協副主席，躋身副國家級的中共「黨和國家領導人」行列。中共歷史上，並未有民政部高官進入政治局的先例，李紀恒可能也不太會有打破慣例的能量和機會。

中共十八大之後開始進入仕途快車道的石泰峰，上升仕途強勁。（江蘇政府網）

接替李紀恒的的石泰峰，今年63歲，是中共十八大之後開始崛起的學者型官員。他在中共中央黨校有近20年的工作經歷，在任副校長的9年間，歷經了胡錦濤、曾慶紅、習近平三任校長。據傳習近平較為賞識石泰峰的才幹。2010年石泰峰空降江蘇擔任組織部長，2015年11月任江蘇省長，仕途進入快車道。2017年4月26日，石泰峰任中共寧夏回族自治區黨委書記，兩年後的現在出任內蒙古書記，仕途上升勢頭強勁，極有可能在2022年中共二十大上更上一層樓。

河南省長陳潤兒調任寧夏書記。（網上圖片）

與此同時，1957年出生的陳潤兒，則是另一類型的樣本。他從一個中部農業大省輾轉到西部經濟落後的寧夏，雖然表面上看來並非仕途上選，但在年齡並不佔優的情況下由此躋身一方「一號」，也算是晉級。當然，對於陳潤兒來說，如果不出特殊情況，他可能也將在新職位上任職到退休。

陳潤兒早年在湖南官場打拼，但直到49歲才以湖南省委常委兼長沙市委書記身份晉級副部級，大幅落後不少同齡人。儘管陳潤兒在主政長沙6年中頗有政聲，但一步遲步步遲，到十八大後外放黑龍江歷練時已經是56歲的「大齡人」了。直到2016年陳潤兒從黑龍江調任河南，並在同年當選河南省長，當時可算是在59歲年齡趕上了晉升正部級的末班車。此番調任寧夏，可能是他仕途的終點。

上述三任恰恰代表了中共官場上的3類樣本，他們在中共政壇官員群體中的頗具代表性。在他們身上沒有太多的「政治明星」光環，但他們是中共政壇省部級官員的絕大多數，正是他們，共同構成了中國政壇的中堅，在中共的國家治理中起到關鍵性作用。