【2020台灣大選．觀察】「學貸套利」：學生有罪，企業無責？

日前，國民黨總統參選人韓國瑜在青年政策方面拋出「學貸免息」的政見，該倡議也成為台灣近期社會高度熱議的話題。就在韓國瑜提出「學貸免息」的主張後，執政的官員卻接連炮轟，反對學貸免息。

台灣教育部官員先是以此舉恐有「套利」風險為由予以反駁，指在學貸免息後，反而會使沒有學貸需求者，借貸款轉投資，賺取利潤套利；台灣行政院長蘇貞昌則直批政治人物選前大喊「向政府借錢不用還」是不負責的行為，對辛苦繳税的人也不公平，並強調當前政府已持續照顧弱勢學生；而台灣財政部長蘇建榮則強調，繳納利息是「機會教育」，是要讓年輕人知道「貸款不是免費的午餐」。

青年在辦理學貸。（網絡圖片）

對於官員所指出的「套利說」等，韓國瑜除了要執政者別把台灣孩子都當成賊，更直言當局只會「花大錢養蚊子，卻為了省小錢不去培養孩子」，反批當前執政政府一堆充滿爭議的撒錢政策，卻不願把錢花在寧可貸款也要求學的學生身上。

儘管在減輕學貸負擔問題上，執政黨也強調「早就在做」，例如已將學貸利率由1.62%調降至1.15%，也放寬還款條件，包括讓學貸者在就業後，最長能有4年的時間「只繳息，不還本」，而符合經濟弱勢條件者（低收入戶、中低收入戶家庭者），若月收入低於35,000元（新台幣，下同，約合9000港元），則最長能有8年時間可緩繳本金及利息等措施。

不過，當台灣尚有約87萬人為學貸所苦；在就學期間平均每5個學生就有1人需申請學貸時，如何設法減輕學貸族的負擔，本來就是值得政治人物關切的民生課題。 「早就在做」並不意味着不能「做得更好」，而關心學貸族也絕非民進黨的專利。

1日，國民黨黨團舉行記者會，指蔡政府虧待窮學生，呼籲支持國民黨總統參選人韓 國瑜拋出的學貸免息政見。（中央社）

然而，民進黨批評韓國瑜學貸免息所主張的「套利說」，卻把所有有意申請學貸者，都以最大的惡意揣測其申貸動機，明確讓自己站上了民眾的對立面。而學貸是否是能有大幅「套利」的空間，在當前制度下答案已經十分明顯。

目前台灣學生申請學貸必須符合家庭年收入在新台幣120萬元（約合31萬港元）以下，或有2位以上子女就讀高中以上學校的門檻，而對多數家庭來說，申貸的關鍵原因，就是希望能減輕子女就學負擔，而學貸免息後，也不過是少去每個月約幾百塊的利息，就算有家庭利用學貸機會「套利」，其間的獲利空間也很小，但不論如何，它都是具有減輕家庭經濟負擔的功能。

而退一萬步言，就算當前學貸沒有免息，但可讓貸款者緩繳利息本金，套利空間也同樣存在，當今的「套利」不是罪，未來免息的「套利」就成了罪，這不也是荒唐的雙重標準？

韓國瑜在青年政策方面拋出「學貸免息」的政見，獲得不少支持。（網絡圖片）

此外，即便有家庭在付得出學費的情況下，仍選擇申貸，而把此筆費用拿去「投資」，這也不過只是符合學貸門檻的家庭，選擇是要當下付清學費，或延後分期付清學費的問題罷了。畢竟學貸只是「免息」而非「免還」。何況投資有賺有賠，以一般民眾所能進行的「投資」行為，其是否能在短短4年內靠「學費」來錢滾錢，「套出」可觀利潤來都是一個問題。

當執政政府以「套利說」反駁韓國瑜學貸免息主張，並對學貸族諄諄教誨「天下沒有白吃的午餐」時，其顯然並沒有以相同的標準來對待企業和富人。比方說，當前政府為吸引台商資金迴流，就不顧租税公平，大方給出租税優惠，並提供優渥的融資貸款和利息補貼，但此舉似乎未曾聽聞有官員向社會大眾指出，這可能帶來的「套利」風險。而政府過去在替大股東的資本（股利）所得減税時，也不見有官員出面替誠實納税的民眾抱屈，指出為富人減税有害國家財政的顧慮。

總結來說，既然政府願投資企業和富人，替其利益錦上添花，在學貸免息問題上，豈有不投資年輕人，為學貸族雪中送炭的道理。或許有人會說學貸免息很好，但政府財政負擔不起。但根據執政政府自行推估，現階段學貸族若一律免付利息，每年只會增加16億元的預算，不論是考量台灣的經濟實力，或相較於政府減税的税損，以及對台商迴流5年約百億元台幣的利息補貼，學貸免息的這筆預算，絕非是政府負擔不起的天文數字。

其實，學貸免息誠如許多攸關民生政策，其能否被推動、實現的問題核心，主要是取決於執政者是否看重此議題。假如學貸免息確實能緩解年輕人的就學負擔，那執政者想方設法，不論是透過現有資源的重新配置，或擴大財政收入，都應該傾全力來投資年輕人才是。