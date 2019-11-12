對話安邦智庫創始人陳功：城市化如何顛覆世界（下）

雖然人與城市無時無刻不在發生着各種關係，但鮮有人會認真思考：究竟是甚麼在促進城市的繁榮？我們對城市的理解缺少了甚麼？人與城市的本質關係為何？在不斷追求城市化的過程中我們又付出了甚麼代價？ 上周五（8日），由安邦智庫主辦的「中國POD城市發展論壇」在成都召開。多年來，安邦智庫一直在努力探索適合中國城市的發展理念與系統解決方案。2017年，安邦智庫首席研究員陳功先生率先提出POD（Pedestrian Oriented Development）理念，即行人優先的城市空間策略和發展策略。論壇前不久，以「治理體系和治理能力現代化」為主題的中共十九屆四中全會在北京召開，具體到城市的發展與治理，也面臨着如何從器物到理念的「現代化」問題。 為了進一步認識和理解中國正在急速進行的城市化與現代化，01專訪了來自中外的多位專家、學者，由他們來解開中國城市化的「密碼」。本篇訪談對象為安邦智庫首席研究員陳功，曾著有《顛覆世界的城市化》一書，此為訪談下篇。

安邦智庫創始人，董事長，首席研究員陳功。（安邦智庫）

01：「危機三角」中，在解決經濟危機到城市化這個箭頭中，您提到「走出經濟危機或是在經濟危機平復之後，世界都會再度重啟資本規模更大的城市化浪潮，似乎別無選擇，絕無例外。」基於此，您提出了大致三個方向上的解決方案：政府擁有宏觀調控力對「税債和資本的大規模『報廢與中止』」；第二是世界福利化；第三是世界範圍內的貨幣改革。中國似乎在這三個方面都有些許努力。如中國在深圳城市建設中的努力、中國的「一帶一路」規劃以及中國貨幣的國際化。當時為甚麼會想到用這個模式來解釋城市化？已經在各個方面都有所作為的中國，當前有着怎樣潛在的「危機」？

陳功：我在《顛覆世界的城市化》一書中提出了「危機三角」模型，有一次我打開相關的書評，隨便看了看，發現很多人看不懂，無法理解這個模型。其實，這個模型並非是數學表達式組成的那種模型，而是一種結構化的認識模型，是一種體系性的認識框架。大家也會注意到，現在很多人都在談「個人觀點」，這個很正常吧，有話就要講出來，這就是觀點，但這種電視上、雜誌上、網站上的觀點，通常不一定是學術上的，學術上的觀點，靠得住的觀點，一定是體系化的，要能前後貫通，要能自洽與解釋。像這樣的學術性質觀點，而非博眼球的觀點，靠的住的觀點，最好是要能夠用結構化模型來表達，「危機三角」模型，就是這樣的一種認識世界的框架。

這樣的體系化表達，自然會有點難度，很多人看不懂，不能理解，很正常。從學術上講，我毫無疑問是一個左翼政策學者，因此我才會認為資本主義和市場經濟體制，真的是存在一些根深蒂固的問題和缺陷，它並不完美，但又無法超越。所以，在這種體制軌道上，最重要的就是認識均衡的意義以及失去均衡的可怕。「危機三角」模型中的道理，實際現在哪個國家都沒做甚麼真正有效的事情，大家依舊在往危機的方向前進，只不過有快有慢。

「危機三角」模型，簡單說就是一個死循環。城市化，建設需要集聚資本，沒錢就去搶錢；城市化愈發展，資本集聚愈厲害，結果就是出現資本過剩；資本過剩，很容易導致經濟危機，也包括金融危機；走出危機之後，還是接着另一波的城市化，包括不同層面的城市化。這就是「危機三角」模型的定義和解釋，實際這是一個循環，只不過一波又一波在不同層面、以不同理由和口實的循環往復，這就是對於世界的一種認識。這個模型說着容易，但在現實中的表現，那都是驚濤駭浪，大起大落，完全是浪潮式的圖景。我也承認，這的確是有點悲觀主義色彩，但前景確實太微妙了，我實在樂觀不起來。

對於《顛覆世界的城市化》一書，我當時希望採用的是一種圖景式的表達方式，這樣能喚醒人們的記憶，貼近實際，比純理論的表達方式更容易引起人們的思考。如果能夠做到引起人們的思考，我認為那就足夠了。

近年中國大力發展宜居城市，圖為無人機航拍下的江西省撫州市金溪縣新城區，天藍水碧，綠樹成蔭，宜居宜遊。（視覺中國）

現實的城市，現實中的問題，太需要人們的認真思考了。我在書中提及的3種解決方法，實際都有點烏托邦式的，我在書中也是這樣講的。第一是政府權力的運用，那就是「報廢與中止」，實際是財政減記，一筆勾銷了，極端做法那就是戰爭，這個更簡單。第二是全球福利化，那就是撒錢，中國通過「一帶一路」也撒了點，但爭議很大，大家在網站上就看見不少。第三是，全球性的貨幣改革，解決貨幣過濫、過多的問題，現在有點苗頭，但同樣爭議很大。我是傾向黃金本位的，很多人說要搞比特幣。不過，爭來爭去，八字沒一撇，因為地緣資本主義的時代，說了算的是地緣實力，其他無論軟硬，都不算是真實力。美元實際就是一種地緣貨幣，過去的英鎊也是，有了地緣實力，才能推而廣之，這可能就大大超出了金融學所能理解的範疇了。無論怎樣，大家可以看到，現實只要與理念、概念一接軌，問題和衝突就爆發了，簡單的模型其實一點都不簡單。

回到現實中來，拿深圳來說，深圳僅僅是一個城市，城市命運不由它自己掌握。「危機三角」模型說的很清楚，危機很難躲的過去，該發生的一定會發生，覆巢之下安有完卵？它現在可以過的比別人好，想出各種概念謀發展，但躲不過大危機。深圳的過去和現在，甚至將來都一樣，就是在競爭中發展，要爭取比別的城市好一點。發展到一定程度，比如人均財富水平接近或者超過發達國家了，那就要開始傾向於均衡發展，要追求均衡，城市發展政策不能太激進，挖空心思，追求永遠的高速增長，那是不切實際的，儘管它叫深圳。

「一帶一路」倡議，實際是符合「危機三角」模型理論的，但同樣存在矛盾和爭議，也正是這種矛盾和爭議的存在，導致「一帶一路」呈現出了階段性變化。開始是「新絲綢之路」，後來是「一帶一路」；開始時國內國外一盤棋，沿海和內陸一盤棋，後來是隻有沿海，沒有內陸了；開始是國家級的開放，大家一起「走出去」，解決產能過剩的問題，後來是基本都是央企才夠資格真能「走出去」；開始是全產業鏈的佈局，大家一起走，後來是隻有基礎設施一枝獨秀了；開始是「一帶一路」戰略，後來是「一帶一路」倡議了，「戰略」兩個字不提了。種種變化非常明顯，本來是奔着「福利的全球化」，結果卻不盡如人意，不但表明了「危機三角」的客觀效應和客觀存在，而且解決起來非常困難。

再來看看人民幣的國際化，應該說人民幣的國際化，有利於推動全球貨幣的改革，國際舞台上的角色多一個，聲音就多一個，但地緣資本主義的現實，也讓我們明白，事情沒那麼簡單。再加上動手晚，沒有把握好窗口期，在爭議中猶豫遲疑，實際進展不小，但步伐不大。至於將來，人民幣看起來不是國際化的問題，而是能不能穩住的問題。也許能穩住貨幣就不錯了，但我依然認為，管它匯率高低，人民幣匯率的國際化道路不能動搖。只要動搖了這個方向，壓力就全在國內了，在國際上的議價籌碼更少，更加麻煩。

對於我們這種人來說，理論和現實從來都是在一起的，至於明白不明白，能不能這樣去做，那是另一回事了。至少世界上的人不能說，你們中國人只會亂來蠻幹，甚麼都不明白。其實，中國也有人明白，只是歷史和現實並不盡如人意。

陳功作品《顛覆世界的城市化》。（網上圖片）

01：《顛覆世界的城市化》這本書是在2016年寫的，兩年過去了，您對於您書中的理論有哪些補充以及修正，又有哪些是在兩年過程中被實踐驗證了的？

陳功：回想一下這本書，今天的感覺還是很有趣，我不是那種為了證明自己正確，而一定要別人痛苦的人，但時至今日，我看到的現實，依然是隻有遺憾，而未發現錯誤。遺憾的地方在於，書裏面還有不少地方沒有講透，應該再強調，再深入解釋，那樣也許會有更多的人明白和理解；正確的地方在於，事情還在繼續向意料中的方向發展，而且形勢愈來愈嚴峻，現在恐怕只有國家發改委還在發聲明不承認形勢嚴峻，甚至連過去不可能承認的人，也在以某種方式承認這種嚴峻形勢了。

當然，事情有緩有急，有起伏高低，很容為人所忽略，甚至讓有錯誤認識的人以為正確。現在的研究報道很多，名人很多，有很多人就在講，你說的那麼悲觀，你看現在的世界經濟，包括美國經濟不是依然很好？意思是說，我過去講對了，你講錯了。這些糾纏的問題，圈層都比較低，比較微觀。其實，這是不同研究層面的問題，研究是分層面的，大多數經濟和金融學說，在整個經濟體系中還是相對比較微觀的，它們往往是用假定條件來做防火牆，來做區隔，讓問題變得簡單化。搞學問，做理論可以這樣，但這樣的習慣如果放到公共政策研究領域，那就大成問題了。

對與錯，還是要來看看現實。

數年之後，今天的城市化比過去是不是更為普遍了？現在不僅僅是中國，印度是不是也在複製中國的道路？中國是不是正在輸出城市化的模式？全世界是不是又在掀起新一輪的貨幣寬鬆？如果對這些不瞭解，那沒關係，新聞報道中很容易就可看到，不久前歐洲和美聯儲都相繼恢復了貨幣寬鬆政策，原來還準備加息，在短短几個月的樂觀之後，現在是一風吹了。其中歐洲的步伐大，美國的步伐相對謹慎。因為達不到貨幣寬鬆的預想規模和速度，美國總統特朗普為了更為寬鬆的貨幣政策，還跟美聯儲大吵大鬧，把火兒都撒在聯儲主席的頭上。對自己任命的這個聯儲主席公開深表後悔。

在我看來，情況還沒有根本的改變，那個「危機三角」模型還在令人惱火的發揮着作用，今後是不是能夠更加樂觀一點，也非常不好說。都說現代中國人，最着急的就是兩件事，一件事情是「找錢」，另一件事情是「找路」。「找錢」可以去找銀行，找資本市場，「找路」恐怕就要找智庫了，找那些研究公共政策的人。只不過，他們有時提供的意見，並不會令人高興，但這也代表和反映了一種真實的現實，雖然它並不是那麼的經典，至少今天還不是，但也許明天就是了。對我來說，所有這些都是別人的事情，我並不在意。

中國資本市場過剩問題引發憂慮。（資料圖片）

01：您曾提到，「虛浮而誇張的城市化，它的腳步也有停頓下來的那一天。當這一天真的來臨時，事情立即會顯現出本來的面目。」所謂的「本來的面目」是怎樣的？中國目前能做些甚麼以應對這一天的到來？

陳功：中國今後怎麼辦？現在已經到了抓好資本市場的關鍵階段。要明白的是兩件事，首先是要承認資本過剩，其次是要明白資本過剩是個問題根源。現在的資本過剩除了表現為驚人的產能過剩之外，還表現為股市和其他資本市場領域的大麻煩。曾幾何時，中國資本市場推陳出新，要搞個熔斷機制，結果在別人那裏沒事，在中國資本市場，就有資本興風作浪，製造出來大麻煩，結果讓那時的證監會主席都黯然下了台，可以想象資本的能量有多大。在今年，中央開始給很多省份配上了主管金融的副省長，這是前所未有的舉措，從來沒有聽說過，這同樣也顯示了資本和資本過剩的麻煩究竟有多大！

所以，現在還不承認中國有資本過剩，就不太正常了。承認資本過剩，就還要承認這是個大問題。如果說中國以往的發展和建設，重點是產業和項目，那麼今後中國的發展，愈來愈大的取決於資本，取決資本市場的建設。我一直有這麼個看法，如果要給國務院總理提個重要的建議，那就是在中國的發展問題上，別再抓項目了，要抓市場建設，其中最重要的是資本市場的建設。我的看法是總書記，政治上管方向，經濟上管項目；總理則正好相反，應該是政治上管項目，經濟上管方向。這裏的項目，指的是重大項目，方向是指的發展方向，這些問題不能錯位，錯位就會亂，不知道大家是否認同這一點。

中國未來還有機會，但有一個重要的前提條件，就是現在要下定決心，解決資本市場的建設問題。這個問題不解決，在資本過剩的條件下，迴旋餘地和空間就很小，有點風吹草動，就會天搖地動。所以，資本市場是個重要的抓手，是當今發展階段的關鍵，資本市場搞好了，資本過剩雖然也會製造問題，但消納的空間大，餘地大，危機即便爆發，也不會有大麻煩，最多過幾天苦日子，忍一忍還是能過去的。如果不這樣做，今天這個項目重要，明天那個項目重要，決策層全忙的是風險投資家的活兒，那中國的發展就會有大麻煩。

我是真的希望中國的決策層，在抓資本市場，在資本市場的改革和開放上，要有共識，要凝聚共識，要能夠全力以赴，管它中美貿易戰天搖地動，但這個事情不能輕易動搖。

陳功認為，城市化發展起決定作用的是城市哲學，而非技術或標準。（資料圖片）

01：對於城市化發展，您認為城市需要回歸人性，城市的建造者需要精通於哲學。該如何理解城市發展過程中的「人性和哲學」？

陳功：實際每個城市的情況，都是不一樣的，每個城市的決策者也都有自己的理想，一旦有了機會，就會將自己的理想或者夢想，總之是將自己的想法，付諸實踐。這個過程沒有問題，沒有錯誤，關鍵是夢想和理想是怎樣的？標準和方向是怎樣的，顯然這些就是價值觀的問題了。所以，我說城市的發展，關鍵看城市哲學，世界上每一個城市外表的深層，都隱藏着不同的城市哲學。在中國，你覺得有16條車道的寬馬路那是一種美；在歐洲，有人就覺着很糟糕，他們覺着那種不到10米寬的人車混合道，很美，很舒服，很方便。這其中的差別緣由，起決定作用的是城市哲學，而非技術，而非標準。

在城市中，很多人都知道規劃很重要，但你能把人們的生活規劃好嗎？上帝都做不到，但我們卻偏偏是這樣做的，商店變成了遠離生活中心的奧特萊斯，你必須開車去買醬油，規劃一旦這樣做了，生活就要被迫跟隨，沒得選擇。所以城市規劃實際是在強迫人們按照個別人所設計的模式去生活，這非常荒謬，但確實是存在並且還在發展。這個時候你能怎麼辦？當然要寄希望於城市哲學，希望掌握着規劃權力的人，他的城市哲學能夠具有更多一點的歷史觀，能夠有更多一點的現代性，為人性給出更多的空間。這種時候，城市哲學就會發揮極為重大的作用。城市哲學，其實一點都不玄乎，就是不理解的人太多，一知半解的人更多。

那麼城市已經這樣了，條條塊塊都畫好了，今後應該怎麼做？

經典的城市，總是那種有能力、有空間，實現有機成長的城市。這樣的城市能夠自我修復，自我適應，即便有缺點，也能自我修復。如果一張白紙，密密麻麻，甚麼都畫滿了，那就只能靠城市更新了。所謂城市更新，實際決策層很有遠見，就是要大家在城市建設的存量基礎上謀發展，1+1=2是一種方式，這是過去；現在要做的是，1=N，要在1的基礎上，千變萬化，搞出來N，確保城市永不落伍。這也是一種發展方式，這就是城市更新。實際上每一個建築師，都會告訴你這一點，他們有的是辦法和手法，可以確保把老舊的建築，廢棄的建築，惹人厭、礙人眼的棚戶區，重新設計成為人人歎為觀止的新建築。

新的時代，需要新的城市哲學，給人以更多的空間，不要一味的強調生產，有時也要強調生活，這才是城市進步。