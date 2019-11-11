美駐華大使稱歡迎中國學生　中青報：對相關簽證政策的「回調」

美國駐中國大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）在共青團中央機關報《中國青年報》刊文，否認此前關於美國政府收緊中國留學生赴美簽證的消息，同時強調美國歡迎中國留學生，呼籲中國留學生推動中美關係的發展。 《中國青年報》的評論文章指，這是對美國過去一段時間執行的相關簽證政策的一種「回調」。

據早前報道，布蘭斯塔德在文中表示，美國總統特朗普上月表示支持中國留學生赴美學習，「總統的回答很直接，『我們擁有世界上最佳的大學體系……而它之所以偉大的其一原因是我們有大批來自中國的學生。……我們希望保持這樣的狀態』。」

在美中國留學生規模龐大，圖為參加哥倫比亞大學2019年畢業典禮的中國留學生。（新華社）

《中國青年報》在評論文章《希望美方把「歡迎中國學生」真正落到實處》中分析認為：就目前來看，美國總統特朗普與布蘭斯塔德的表態無疑向外界釋放了一個積極信號，這是對美國過去一段時間執行的相關簽證政策的一種「回調」，對於緩和兩國在某些領域關係的緊張態勢有重要意義，對此我們表示歡迎。

文章進一步指出，中國人講求守信，說出來的話都是要算數的，我們希望美方在這個問題上能說到做到，採取切實措施，將「歡迎中國學生」真正落到實處。

文章最後指，今年以來，耶魯大學、芝加哥大學等美國高校相繼發表公開信，反對對華裔種族的刻板歧視，呼籲應保護科學在國際間的正常交流，我們期待中美人文交流盡快恢復到正常狀態。我們相信這也是中美兩國人文交流領域的學生、學者都希望看到的。

（綜合報道）