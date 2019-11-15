【逃犯條例】人民日報：「反修例」只是藉口，止暴制亂才有未來

在巴西利亞出席金磚國家領導人第十一次會晤時，國家主席習近平表示，「止暴制亂、恢復秩序是香港當前最緊迫的任務。」 官媒《人民日報》今天（15日）就此發表題為《當務之急是止暴制亂、恢復秩序》的評論文章。評論說，「反修例」不過是虛偽的藉口，激進分子就是要製造「黑色恐怖」；「違法達義」只會讓香港永無寧日，止暴制亂、恢復秩序，香港才有未來。

評論說，習近平就當前香港局勢表明中國政府嚴正立場，明確宣示中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移，將繼續堅定支持行政長官帶領香港特別行政區政府依法施政，堅定支持香港警方嚴正執法，堅定支持香港司法機構依法懲治暴力犯罪分子。

當地時間2019年11月14日，習近平在巴西舉行的金磚國家峰會上發表題為《攜手努力共譜合作新篇章》的講話。（新華社）

評論稱，所謂「反修例」不過是虛偽的藉口，香港激進分子就是要製造「黑色恐怖」，為了撈取政治利益，已無所不用其極。評論又指，不與暴力割席，暴力就會綁架自己，「違法達義」只會讓香港永無寧日，止暴制亂、恢復秩序，市民才有福祉，香港才有未來。

評論稱，止暴制亂、恢復秩序，是香港行政、立法、司法機關的共同責任；堅決支持特區政府、香港警方和司法機關採取更有力、更果敢、更有效的行動。

評論又強調，堅決反對任何外國政府、組織和個人為香港的激進勢力和暴力分子張目，對以任何形式插手香港事務、干涉中國內政的行為，必將採取有力的措施堅決予以反制。