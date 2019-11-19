【觀察】《禁蒙面法》存廢之爭　這其實就是「一國兩制」

香港此前訂立《禁蒙面法》，引發了巨大爭議。11月18日，香港高院裁定《禁蒙面法》違憲。全國人大法工委及國務院港澳辦隨即表示關注，法工委更強調，法律是否符合香港《基本法》，只能由全國人大常委會作出判斷和決定，任何其他機關都無權作出判斷和決定。 《多維新聞》分析稱，《禁蒙面法》是否履行，對於香港社會「止暴制亂，恢復秩序」沒有實質性影響，但法庭「快速放人」降低了實施暴力者的違法成本；與此同時，《禁蒙面法》是否符合香港基本法的爭論，以及「警察抓人，法官放人」現實，恰恰說明香港施行的就是「一國兩制」。

港府於10月4日引用《緊急情況規例條例》禁蒙面，翌日凌晨生效。（資料圖片/盧翊銘攝）

11月18日，香港高等法院裁定《緊急情況規例條例》賦權特首會同行政會議，在任何危害公安情況訂立規例方面，不符合《基本法》的規定，而《禁蒙面法》部分規定，對基本權利所施加的限制，超乎為達致目的之合理所需，不符合「相稱性驗證標準」，《禁蒙面法》亦違憲。

中國最高權力和最高立法機關——全國人大下設的法工委19日則代表中央發聲，認為1997年已經將《緊急情況規例條例》採用為香港特別行政區法律。全國人大法工委特別強調：香港特別行政區法律是否符合香港基本法，只能由全國人大常委會作出判斷和決定，任何其他機關都無權作出判斷和決定。 因此，該條例是符合香港基本法的。

香港高院以法院判決認為，港英時期延續的《緊急情況規例條例》在《基本法》時代不適用，同時認為《禁蒙面法》的主要內容不符合相稱性標準；全國人大法工委則指香港高院沒有權力作出這樣的判斷和決定，因此裁定本身不具有合法性。

也就是說，全國人大認為《禁蒙面法》符不符合香港基本法，香港高院沒有權力作出判斷和決定。裁定《禁蒙面法》違憲自然也就沒有效力。

11月2日，示威者破壞中環地鐵站設施。（新華社）

多維新聞在此前文章《香港高等法院裁定違憲無異於火上澆油》一文曾指，作為《禁蒙面法》法理依據的《緊急法》正是1997年香港迴歸後繼續適用的有效法例；當前香港形勢不斷惡化、違法暴力幾乎無日無之，恰恰反過來佐證了港府訂立《禁蒙面法》的現實必要性，以及並未超出合理所需。

在香港高院裁決《禁蒙面法》違憲之後，香港警方表示，會按照法庭裁決，即時暫停執行《禁蒙面法》。但《禁蒙面法》出台以來，這一法律並未能夠被強有力的執行，對於蒙面暴力示威者的威懾也十分有限。香港警方有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華表示，警方執法保守，自《禁蒙面法》實施以來，只有3宗案件是單純涉嫌《禁蒙面法》，當中只有1人被落案控告，警方會與律政司商討如何處理。

香港高等法院。（新華社）

事實上，香港現行的法律能否嚴格執行，可能才是香港司法體系最應該反思和改變的。目前來看，香港的司法不存在無法可依狀況，香港現有法律完全能夠滿足「止暴制亂」需要。11月18日香港警方記者會上，新任警察公共關係科總警司郭嘉銓表示，6月至今共拘捕4,491人，年齡介乎11至83歲，主要涉及的罪名包括暴動、藏有攻擊性武器、縱火、襲警等。

也就是說，《禁蒙面法》是否履行，對於香港社會「止暴制亂，恢復秩序」沒有實質性影響。當然，這並不是說《禁蒙面法》的存廢就不重要。在很多人看來，影響更大是「警察抓人，法官放人」現實。香港這場街頭運動中，讓中國內地很多人很是費解為什麼會出現這樣的情形，甚至憤怒奉「法治精神」為核心價值的香港，相關法律對於這些施暴者似乎毫無效力，這無疑是對暴力行為的極端縱容。

自香港反修例抗議爆發以來，法庭由於經常在警隊抓捕違法示威者之後快速放人，極大降低了實施暴力者的違法成本，無法在打擊暴力上形成合力，引起了社會討論和北京關注。而司法領域的外籍法官問題，以及片面突出司法獨立在香港當前緊張的形勢下也被詬病。

10月6日，市民參與反對禁蒙面法遊行，銅鑼灣的電車路在雨水中滲出藍色顏料，疑是之前水炮車所射，未曾清理乾淨。（歐嘉樂攝）

但這就是「一國兩制」下香港司法的現實。在香港的街頭政治運動中，很多人質疑香港是否是「一國兩制」，《禁蒙面法》是否符合香港基本法的爭論，以及「警察抓人，法官放人」現實，恰恰說明，香港施行的就是「一國兩制」。

香港特首林鄭月娥在11月19日出席行政會議時表示，由於高等法院將在20日就《緊急法》及反蒙面法頒下裁詞，因此明天會再聆訊，現階段不宜評論。林鄭還表示，有留意到人大法工委及港澳辦就案件表達意見，政府尊重這兩個機構的關注。這也能說明「一國兩制」在香港並非「擺設」。

1984年9月，經過數輪激烈談判，中英雙方正式簽訂《中英聯合聲明》。聲明指出，中國政府於1997年7月1日對香港恢復行使主權，「一國兩制」原則下，香港本身的資本主義制度和生活方式維持「五十年不變」。時任中國國家領導人鄧小平說：「讓那裏馬照跑、舞照跳，保留資本主義生活方式。」

8月31日，銅鑼灣的示威者。（資料圖片/新華社）

可以說，過去22年中央在香港「一國兩制」問題上兑現了當時的承若。香港迴歸22年來，在「一國兩制」的框架內，中央一直尊重香港社會的各式制度和民間政治生態。

即便香港今天的街頭政治運動已經到了如此混亂局面——過去一週，香港街頭政治運動暴力升級，暴力蔓延到大學校園，香港儼然成為「戰場」——中央政府還是選擇在「一國兩制」的框架下，繼續保持冷靜克制，沒有直接出手，只是依託香港政府以及香港警方等管制力量，尋求香港問題的解決，這本身也是堅持「一國兩制」的最現實例證。

但一直以來，兩地在「一國兩制」認知，或者說期待上有巨大差異。香港社會對於「一國兩制」的認識集中在「港人治港，高度自治」的權利上，嚴重忽略了香港作為中國一部分應盡的義務；中央政府則因為照顧「港人治港，高度自治」的原則，在香港治理上並未有效落實全面管制權。

香港社會今天的街頭政治運動，便是這種消極「一國兩制」下的副產品。如果說，「止暴制亂」能夠治標，讓香港社會恢復秩序；那麼，消除「一國兩制」認識誤區，實現香港的「二次迴歸」可能才能治本，讓香港繼續保持繁榮和穩定。