【王立強間諜疑雲】中國外交部：澳洲媒體造謠抹黑　上演拙劣鬧劇

澳洲傳媒早前報道指，一名自稱在香港、台灣從事間諜活動的中國籍男子王立強（Wang William Liqiang，音譯），上月已叛逃到澳洲尋求政治庇護，王立強稱曾奉命協調網軍干預台灣大選，亦有參與2015年銅鑼灣書店事件，以及滲透香港的大學校園。 上海市公安局靜安分局23日（上周六）晚發布情況通報，稱王立強並非特工，而是涉嫌詐騙罪的在逃人員。 中國外交部發言人耿爽25日（周一）回應稱，澳洲個別媒體和人士極盡對中國造謠、抹黑之能事，上演了一出拙劣的鬧劇，實在是令人瞠目結舌，匪夷所思。

中國籍男子王立強向澳洲媒體自稱在香港、台灣從事間諜活動。（《世紀報》）

耿爽表示，上海市公安局靜安分局已經於11月23日通報了有關情況。王立強是涉案在逃人員，因涉嫌詐騙罪已經被公安機關立案偵查，他持有的中華人民共和國護照和香港永久居民身份證均係偽造證件，目前公安機關對此案正在進一步調查當中。

耿爽稱，在中方有關單位第一時間發布了權威信息、指出謬誤、作出澄清之後，澳洲方面個別媒體和人士置若罔聞，仍然堅持錯誤的立場，執意採信一個涉嫌犯罪、完全沒有可信度的人的話，迫不及待地大肆炒作所謂的「中國威脅論」，極盡對中國造謠、抹黑之能事，上演了一出拙劣的鬧劇，實在是令人瞠目結舌，匪夷所思。

耿爽最後稱，奉勸澳方的有關媒體和人士，要尊重已經明確無誤的事實真相，恪守起碼的職業道德操守，放下意識形態偏見，摘掉有色眼鏡，不要再做不負責任、徒增笑柄的事情。

（《澎湃新聞》）