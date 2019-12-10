【觀察】國民黨怎麼「撿到槍」　卻又「掉了槍」

2018年日本關西機場因受燕子颱風侵襲而關閉，大批台灣遊客滯留，而台灣駐大阪辦事處處長蘇啟誠疑因承受網民批評壓力過大輕生。事後台檢方發現，外號「卡神」的楊蕙如涉案，被以「污辱公署罪」將兩人起訴，而因楊蕙如有綠營背景，不少人在此案曝光時認為，國民黨或將藉此絕地反擊。

然而，但從事件伊始楊蕙如遭起訴等於民進黨有網軍的論述之後，無論國民黨連續召開多少場記者會，案情迄今仍苦無突破性進展，甚至因為國民黨籍立委12月6日集體赴台灣外交部抗爭，未拿捏好抗議尺度，引發台灣輿論反感，這原該是國民黨一次大好的反攻機會，竟自己砸鍋，搞得風向逆轉，焦點轉移。

國民黨立法院黨團於12月9日召開「民進黨網軍治國，『黑暗部隊』現形記」記者會。（國民黨立法院黨團提供）

綜觀這類民進黨露餡給國民黨打，但國民黨打不出效果來的情況，已經不是第一次，2019年以來，從國安人員私煙案、綠委陳明文與他三百萬新台幣的手提箱案，國民黨一直努力試圖鍼砭民進黨的各項不是，但哪一個案子到頭，國民黨打出了一個綠營全盤翻船結果？以私煙案來說，國民黨全黨的戰功與能量，還遠不及時代力量立委黃國昌與前黨主席、律師邱顯智兩人，這讓人好奇，為何一個台灣目前最大的在野黨、前執政黨，怎麼對手犯了錯，卻無法組織議題、做政治攻防？或許從這次楊蕙如案就可以一窺究竟。

因「東廠」案下台的前台灣促進轉型正義委員會副主委張天欽曾表示，間接影射對一個人的殺傷力最強，張天欽沒說錯，但他也曾以政治操作心態看轉型正義工程，重挫甫運作的促進轉型正義委員會，不過有趣的是，假使「間接影射對一個人的殺傷力最強」那為何國民黨至今無法重挫綠營？

國民黨選擇翻出楊蕙如的人際網，可是泛綠陣營也在這攻防過程中翻出楊蕙如與藍營人士的交流與互動。（國民黨立法院黨團提供）

國民黨是這樣回擊綠營的，藍委、議員率眾去外交部抬棺抗議，並高喊「消滅網路東廠」，藍營更猛攻綠營各政治要角與楊蕙如的交情，只要有合照紀錄就開始質疑彼此關係密切，從私人聚會、到楊蕙如曾參選民進黨區域立委、與誰的合照都可以成為反攻的素材，但問題這些指控是否具關鍵殺傷力？就效果來說，顯然是沒有的。

但國民黨的問題是花了一堆篇幅試圖「影射」綠營哪些政要與楊蕙如有關，然而遭「影射」者與「影射」的內容卻不夠有力能說服輿論，甚至還出現錯誤，這種品質的「影射」，僅是玩掉該黨好不容易因此案而累積的輿論信任度，更無益於藍營選戰，更不需要說12月6日的台灣外交部前抗爭，國民黨立委推女警、手遭夾到然後奔去醫院就診，更反讓先前低調防守、稱「楊蕙如案」僅是「侮辱公署罪」的綠營有着回擊的大好機會，一來是調侃藍營抗爭行徑出包，再者則繼續順着「羅文山案」、「關西機場案」、「向心」等案所衍生的輿論風向，大力續推《反滲透法》立法，在選前確保「抗中保台」的選票入袋。

民進黨黨中央則於9日召開「中共全面滲透中華民國，馬英九你為什麼不生氣？」，試圖藉由對台前總統馬英九的政治獻金提出質疑，來強化《反滲透法》立法的正當性。 （@民主進步黨Facebook）

楊蕙如案自12月2日開始延燒，不過一週時間，情勢已然急遽變化，國民黨從手握一手好牌，卻因各種失誤玩到輸，這也難怪即便綠營在選前30餘日因「楊蕙如案」備受質疑，一度成為輿論火線焦點，卻難對穩定領先的蔡英文選情構成太多影響。