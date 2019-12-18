【觀察】為甚麼說中國真正開始進入航母時代？

12月17日，中國首艘國產航母山東艦，在海南三亞某軍港交付海軍，舷號為「17」。普遍認為，隨着002型中國國產航母山東艦的服役，中國正式迎來雙航母時代，這不僅將大幅增強中國海上實力，而且還能夠維護中國在海外持續擴張的利益，譬如海上生命線將大受脾益。

很多人聚焦中國史無前例地擁有兩個航母編隊，是繼美國、英國之外，成為世界上第三個擁有雙航母編隊的國家。但顯然，這還不是中國首艘國產航母正式服役的全部意義，更為重要的意義在於，中國就此全面掌握了自主建造航母的成熟能力，開始真正意義上進入航母時代。

眾所周知，中國第三艘航母——003型國產航母，早已經在上海江南造船廠建造，預計於2021年建成下水。而004型核動力航母已完成設計，將由大連船廠建造。未來2至5年，弦號為18、19的中國國產航母都陸續下水 、服役，並形成戰鬥力。

根據中國國防部早前的說法，山東艦完全由中國自主開展設計，排水量約為5萬噸級，採用常規動力裝置，搭載殲-15艦載機和其他型號。雖然，外界猜測，這艘以遼寧艦為藍本而建，但是這仍然第一艘中國真正意義上的國產航母。遼寧艦改裝自蘇聯的廢棄航母「瓦良格」號，於2012年9月25日在時任中共軍委主席胡錦濤的主持下入列中國海軍。

山東艦的正式服役，意味着中國國產航母已經實現技術上的跨越，為未來造出更多、更先進的航母奠定基礎。相對而言，「複製」和「克隆」，總是比「臨摹」甚至「創造」容易的多。有人形容，未來中國航母將進入「下餃子」模式。

航空母艦是一個國家綜合國力和現代工業體系的集中展示，只有在該國具備充分的經濟體量和發達且完備的工業體系後才能建造並維繫一艘航母編隊。截至目前，除所謂準航母外，真正擁有航母的國家僅有美國、中國、英國、俄羅斯、法國、印度、意大利、泰國，但擁有多艘大中型航母的國家僅有美國、中國、英國。

其中，美國擁有10艘尼米茲級航母和1艘福特級航母，這些超級航母滿排均超過10萬噸；英國則新近擁有2艘伊麗莎白女王級航母，滿排均超7萬噸。不過，鑑於英國已無法拿出更多的驅護艦來滿足航母編隊的組成需要。因此可以說，擁有航母建造能力，並有實力組建和維持龐大的航母編隊的國家，全球僅有兩個國家，那就是中國和美國。而未來中國將建造更多、更加先進的航母已是必然。

美國「列根號」航母近期多次在南海航行。「列根號」是美國尼米茲級核子動力航空母艦的九號艦，也是美國在進入21世紀以後第一艘成軍的航空母艦。（資料圖片）

雖然山東艦從下水到服役，再到形成戰鬥力，需要一個漫長的過程，但這是中國國產航母真正意義上形成戰鬥力的開始。未來，在此基礎上形成戰鬥羣，將成為中國海軍正在走向藍水的重要助力。

中國第一艘航母遼寧艦2012年9月末入列，公認形成戰鬥力經過了四五年。山東艦是在參考遼寧艦的基礎上建造，軍事觀察家分析認為，以當前中國在遼寧艦航母積累的經驗，以及進行的人才培養和儲備，山東艦肯定會更快於遼寧艦形成戰鬥力。這個時間可能會縮短到2到3年。

香港01在《習近平見證山東艦服役 中國正式進入雙航母時代》文章中曾指出，雖然擁有兩艘航母，但如何編隊使用，則是另一個大問題，中國海軍一直處在摸索中，這可從遼寧艦航母編隊的構成變化可見一斑。

但無論如何，未來短時間內，中國國產航母山東艦和遼寧艦，將形成雙航母戰鬥群模式。據知，遼寧艦和山東艦每一艘航母搭載的艦載機數量大概是四五十架，兩艘航母如形成雙航母戰鬥群，就意味着其載機數量將達到百架，這一數量和美國尼米茲級航空母艦相當。

也許有人說，遼寧艦的服役已經標誌着中國進入航母時代，但那只是一個開始，中國國產航母山東艦的服役，以及最終形成戰鬥力，可能才是中國進入航母時代的真正意義上的標誌。