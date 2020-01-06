【2020台灣大選】比藍綠輸贏更有意思　台灣大選三大重點

2020台灣總統大選進入最後倒數階段，儘管突發的軍方黑鷹直升機墜落意外讓選舉氛圍稍冷，但似乎台灣民眾對投票給誰心中已有定論。選戰後期，藍綠各自歸隊的迹象明顯，親民黨總統候選人宋楚瑜並非強而有力的「第三勢力」，自是難再掀起什麼波濤。若不是香港反修例風波所激發的「中共威脅」被不斷放大、激起台灣青年「下次可能無法投票」的「亡國感」，年輕一代對這種傳統藍綠對峙的局面恐怕沒多少興趣。

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正因為「要不要跟對岸簽經濟協議？這樣算不算賣台？」這些老議題已被國、民兩黨炒爛，想以此刺激投票率，唯有再提升對抗的高度。所以，此次成為台灣選舉史上的重要里程碑—第一次，候選人沒有以「兩岸政策辯論對抗」為主軸，而是一下拔高到「中華民國這個國家亡國與否」的「國仇家恨」，「不投我，你就是讓台灣人以後不能投票的幫兇！」

韓國瑜12月29日晚間在台中市大造勢，號稱有30萬人到場。（韓國瑜競選辦公室提供）

甚麼是民意？

這種猛招自然是一劑見效，也注定了不論誰當選，撕裂的傷口將比過去幾次大選更深。大選前夕，比起猜誰輸誰贏，有三個重點更值得探究：其一，是今次大選中十分奇特、也是最多人看不懂的—究竟什麼是「民意」？

在今次大選中，爭取連任的民進黨總統候選人蔡英文與國民黨總統候選人、高雄市長韓國瑜在民調上落差懸殊，就連綠營一貫難贏的艱困選區，民進黨立委人選也在民調中領先，這一情況連民進黨人都始料不及。到底，真實的民意是什麼？

事實上，「韓國瑜大輸」的論調在這場選戰中持續發酵，直到近期一次台中造勢才被打破—30萬民眾冒雨踏着泥濘，在現場支持韓國瑜，直到那一刻，「韓國瑜民意基礎仍強大」的論調又回來了。

民進黨的網絡作戰無疑優於國民黨，但回到現實，民調低落的韓國瑜的造勢場合卻永遠熱鬧，這是台灣選舉史上從未出現的奇景。

政治人物整天把「民意」掛在嘴上，但恐怕此刻的蔡英文和韓國瑜，都不清楚台灣的真實民意是什麼。互聯網時代下選舉政治中的「民意」是什麼？是熱鬧的網紅網民，還是有一票不可忽視、礙於「政治正確」未敢發聲的沉默大眾？

今後在任何兩岸談判議題中，《反滲透法》都會是一個不散的陰影。（資料圖片）

《反滲透法》後患無窮

其二，如無意外，《反滲透法》是此次民進黨在選舉前放的最後一大招，然而這一招的後續風波無窮。比如，台灣與大陸簽署的《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）即將在今年6月到期，尚不知能否續約。大陸對台灣的經濟影響力毋庸置疑，民進黨也表態不希望ECFA終止。若韓國瑜贏得選舉，談到ECFA續簽的議題台灣輿論必定沸騰，民進黨也會以「小心中共經濟利誘滲透」來攻之；若蔡英文連任，且不說會不會為了簽ECFA示好對岸，今後在任何兩岸談判議題中，《反滲透法》都會是一個不散的陰影，台灣往後將更深陷於統獨的口水泥濘中。

有人說，《反滲透法》不會針對經貿往來，只是防止台灣被滲透，這根本是廢話。蔡英文陣營發言人近日接受《德國之聲》專訪時脫口而出「支持統一在國家來說算叛國」，但《中華民國憲法增修條文》開宗明義就是「為因應國家統一前之需要……」連憲法都可「各表」，更何況意義寬泛的《反滲透法》？

《反滲透法》的通過，只是政治人物濫用權力的一個開始，後續爭端將非常熱鬧。

不論誰當選，「亡國感」都不會消失。蔡英文若贏，為鞏固民進黨未來的執政地位，也只能走這條路。（資料圖片）

亡國感不會消失

最後，隨着選舉落幕，不論誰當選，「亡國感」都不會消失。韓國瑜若贏，難以安撫青年；蔡英文若贏，為鞏固民進黨未來的執政地位，也只能走這條路。「亡國感」是因應選舉而被塑造出來，卻不會隨着選舉結束而消逝，因為現實就是如此—中國大陸的國際影響力不會減少，若台灣堅定高唱「就是不要管兩岸」，則斷交、經貿協議的問題還是無法解決。

在此次大選的辯論中，韓國瑜以「蔡政府未能洽簽任何經濟協議」攻之，蔡英文以「不能為短期經濟利益犧牲主權」防守，一來一往中，觀眾只覺得毫無新意，不過是以往反覆言說、吵鬧的老招數而已。此時此刻，只能祝福下一任台灣總統—不論你是誰，挑戰都將會更為巨大，因為將在社會的「中共恐懼」與兩岸的現實利益間左右搖擺。

上文刊登於第196期《香港01》周報（2020年1月6日）《比藍綠輸贏更有意思 台灣大選三大重點》。

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