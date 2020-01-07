中國最新轟-6J轟炸機巡航南沙　北京控九段線由虛變實

新年伊始，南海可謂「熱鬧非凡」，前有中越萬安灘對峙進入尾聲，後有中國與印尼在納土納群島附近海域爭端接續。而最新消息顯示，疑似中國最新型轟炸機戰備巡航馬來西亞在南海實控的島礁。

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轟-6J轟炸機巡南海最南端 威懾常態化

綜合1月7日網絡消息，一名從事海上油氣田鑽井業務的馬來西亞工程師近期在社交媒體發布消息指，在萬安灘與瓊台礁之間的南海深水區鑽井時，發現該國鑽井平台被中國海警艦船，以及疑似中國飛機集體「圍觀」。

這名工程師發布的照片顯示，至少有兩艘中國海警艦船在鑽井平台附近巡航，另外他還拍到一架飛機出現在鑽井平台上空。儘管這名工程師後來刪除這些照片，但仍引起外界關注。另有消息指，中國最大的萬噸級海警艦3901艦亦出現在瓊台礁附近。

瓊台礁地處南沙海域深處，距離中國大陸超過1700公里，距離中國申索的九段線最南端邊界約160公里，距離馬來西亞本土約230公里，目前由馬來西亞實際控制。多年來，馬來西亞不斷在周邊海域進行油氣資源勘探開發。

儘管照片頗為模糊，但中國2艘海警艦船較為確定，而至於不明軍機的照片，有觀察人士指，結合事發地出現轟-6的消息，這架軍機從外形判斷很可能是中國海軍航空兵新近裝備的轟-6J轟炸機。

山東艦正式服役，防務指向南海，也將大幅提升中國實控南海的能力。（新華社）

轟-6J是中國轟-6K基礎上研製的最新改進型號，早在2019年4月28日就已被發現服役於海軍南海艦隊航空兵部隊。轟-6J最大變化是從轟-6K的6掛點變為8掛點，其中翼尖掛點為電子吊艙，機艏下方增加敵我識別天線。

轟-6J服役南海艦隊，被指主要應對來自南海方向的威脅，以及維護南海的海空安全。該機已能夠實現覆蓋整個南海空域。2019年12月20日，中國官方媒體公開證實轟-6J服役南海艦隊航空兵。

轟-6J作戰半徑被指超過3,500公里，能夠攜帶最新的鷹擊-12超音速反艦彈道導彈打擊大中型艦船。一般情況下，轟-6J能夠借助南沙三大島礁（永暑、渚碧、美濟）機場實施常態化戰略威懾巡航。

如若上述消息屬實，那麼轟-6J將是中國海軍南海艦隊航空兵部隊2020年新年首次實戰部署，這將深刻影響南海周邊國家，以及域外國家在南海的活動。

中國步步為營 九段線實控權由虛變實

除馬來西亞外，中國近來還在南海與越南和印尼齟齬不斷。其中，中國從2019年上半年開始與越南在距離中國大陸1,400公里處南沙萬安灘爆發對峙，起因是越南及俄羅斯租借日本鑽井平台在中國申索的九段線內實施勘探。

在半年時間內，中國派出數十艘公務艦船對陣越南數十艘公務船。期間，前者還派出海洋調查船借機進行大規模勘探。由於事件持續時間長，對峙規模較大，甚至一度造成越南高層進入緊急狀態。而在2019年底，對峙事件趨於平息，但中國被指已實現在萬安灘常態化巡邏。

越南加強南海海上力量，但實力遠不如中國。（新華社）

據早前報道，自2019年12月開始，印尼「接續」越南與中國在納土納群島東北部海域（距離中國大陸1,700公里，九段線內）發生爭執。事件已持續多日，中國則派出多艘海警艦和海監船，防止印尼軍艦和公務船扣留中國漁船。

雖然目前未有消息稱中國海軍派艦船赴事發海域，但截至1月5日，事發海域已有2艘印尼軍艦。1月6日，一名印尼海軍中將稱將增派4艘軍艦赴事發海域。面對如此局勢，以及印尼媒體的炒作，中國外交部甚至在1月5日發布通知提醒在印尼的中國公民注意安全。

不過，印尼高官均表態，不願將事態擴大。另外，1月6日，印尼軍隊信息中心主任Sisriadi中將稱，如果印尼「中計動武」，那麼將產生更多不利後果，「我們會在國際上受到指責，成為失敗者」。很顯然，在與中國的對抗中，印尼不想「打響第一槍」，因為這有越南的教訓是前車之鑑。

自2012年與菲律賓爆發的黃岩島事件以來，縱觀整體局勢，中國在南海的實際控制能力已大大強化，而且正在逐步實現九段線的由虛向實。因為中國早期僅能實控西沙群島、南沙群島中的七個島礁。

首先，中國借助與菲律賓的摩擦實控黃岩島，並對九段線的東部邊界內實現常態化巡邏。中共少將金一南曾透露，中國有意在黃岩島實施人工造島，並強調一旦完成，南海航行自由將徹底落入中國之手。

其次，中國借助2014年爆發的海洋石油981平台完成對九段線靠近越南一側的實際管控權。緊接着，中國通過在南沙群島七大島礁實施吹填造陸，將整個南沙深處的控制權牢牢掌控在自己手中，特別是永暑島、渚碧島、美濟島三大機場，大幅提升中國海空軍在這一地區的威懾能力。

而如今，中國正在逐步向南沙群島外圍至九段線之間的海域進發，並謀求實際控制權。無論是中越萬安灘對峙，還是中國和印尼的納土納群島東北部海域爭端，以及中國與馬來西亞之間的嫌隙，北京正在展示實力，並將觸角伸至九段線邊界，意圖獲取實際控制，以將真正實現南中國海變為中國南海。