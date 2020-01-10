【2020台灣大選】蔡英文建「貓奴」形象不簡單　公關策略見微知著

台灣總統大選在即，民進黨候選人蔡英文呼聲甚高，有望連任，對比一年多前「九合一」慘敗，可說是差天共地。 不少論者指出，蔡英文選情大翻身，源於她在香港局勢「撿到槍」，所謂「天之助也」，可是政治本質是「天助自助者」，假如政客連自己的基本盤都守不住，己方陣營也離心離德，那麼即使「撿到槍」也輪不到自己動用，因為競爭對手早就將妳拉下馬了。

選戰中應付性別歧視

蔡英文熬過民望低迷期，擋住台南前市長賴清德的黨內挑戰，如今甚至把他納為己用當副總統候選人。在香港局勢劇變之前，「打逆境波」的蔡英文便以行動告訴外界，她作為現任總統，在黨內黨外尚能保住基本支持度，亦即有所謂「鐵粉」，這一點不是「僥幸」兩字就能解釋得到。

兩隻貓咪分別取名為「蔡想想」和「蔡阿才」。蔡想想（左）是灰白相間的虎斑貓（母貓），出生於2012年。（蔡英文Facebook）

從上一次競選開始，蔡英文團隊就要應付性別歧視的挑戰。她作為學者出身的資深女政客，單身無子女，現實是這形象不易於推銷給廣大民眾，而對手亦可能或明或暗作人身攻擊，拉攏保守選民。她要逐項反駁就只會是泥漿摔角，道德訓誡則會令選民更反感，所以最佳辦法還是塑造全新形象，以取代舊有想像。

如是者，蔡英文養的寵物參與競選工程，也在她當選後成為總統府的吉祥物，代表中華民國首任女元首不是孤家寡人，她和許多台民一樣，其實是位忠實的貓狗奴，有兩隻貓和三隻狗在家中作伴，她日常會在網上「吸貓」，閒時會逗貓狗玩，台民也不時在社交媒體上見到總統的「私下」一面。

「家人」各有網紅故事

英國唐寧街10號有「首席捕鼠大臣」，俄羅斯總統普京養有直吠來客的秋田犬，而蔡英文的「家人」也有其獨特之處。

🔑蔡英文和她的「家人」🔑

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例如虎斑貓「蔡想想」，牠是隻在颱風下被政府立委救下的流浪貓，當時牠身體虛弱、全身骯髒，還有皮膚病，及後被蔡英文收養，如今已搖身一變為「台灣第一貓」，是總統麾下的寶島網紅。

至於蔡英文所養三隻退役導盲犬，全都是領養回來的，名字分別叫Bella、Bunny和Maru。蔡英文曾接受台灣媒體訪問時表示，三隻狗都已有一定年紀，不能夠太胖，否則髖骨會受不了，因此需要控制牠們的體重在26、27公斤。為了照顧這3隻狗狗，蔡英文甚至有給牠們餵中藥。

考驗耐心和火候把握

要建立有說服力的形象，不是一朝一夕的事，主事者需要挑選有效的資訊，適量地定期分享，而「硬銷」是箇中大忌。

🔑蔡英文和她的家人🔑

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以蔡英文為例，她的「家人」擁有可供重複報道的「故事」，加深選民的記憶；總統本人雖然日理萬機，但她通過透露「家人」的身體狀況，表現出不會假手於人，自己會抽時間親力親為。

蔡英文懂得網絡世界的運作，掌握形象工程的節奏，至少在公關策略上有耐心又火候剛剛好，不至於予人口實，說她在「消費」家中寵物。見微知著，蔡英文於小事上細心處理，自然流露而不著痕跡，看來簡單但實則很難，這從國民黨候選人韓國瑜備受挑戰的「庶民」形象就可見一斑。